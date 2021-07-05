«Зенит» создаст на «Газпром Арене» свободные от коронавируса сектора

Петербургский футбольный клуб «Зенит» создаст свободные от коронавируса сектора на своем домашнем стадионе — «Газпром Арене». Нововведения планируется запустить в новом сезоне.
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Alexander Chizhenok / Shutterstock.com
ФК «Зенит»
О секциях, свободных от коронавируса. Цитата по «Фонтанке»:
Мы следим за ситуацией и разделяем общую обеспокоенность, поэтому готовы к возможным мерам, которые предложат нам городские власти после окончания мероприятий в рамках Евро-2020. Опираясь на наш опыт по организации санитарных мер на стадионе по клубной программе чистоты, мы рассматриваем возможность реализации в новом сезоне проекта по созданию абсолютно чистой зоны на трибунах — условные covidfree-сектора, куда смогут попасть болельщики, документально подтвердившие, что их здоровью и здоровью окружающих ничего не угрожает.
На сегодняшний день «Зенит» находится на сборах в Австрии, где проведет три контрольных матча с немецкими клубами. В чемпионате России сине-бело-голубые стартуют 24 июля на выезде матчем против «Химок».
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