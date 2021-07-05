«Зенит» создаст на «Газпром Арене» свободные от коронавируса сектора

О секциях, свободных от коронавируса. Цитата по «Фонтанке»:

Мы следим за ситуацией и разделяем общую обеспокоенность, поэтому готовы к возможным мерам, которые предложат нам городские власти после окончания мероприятий в рамках Евро-2020. Опираясь на наш опыт по организации санитарных мер на стадионе по клубной программе чистоты, мы рассматриваем возможность реализации в новом сезоне проекта по созданию абсолютно чистой зоны на трибунах — условные covidfree-сектора, куда смогут попасть болельщики, документально подтвердившие, что их здоровью и здоровью окружающих ничего не угрожает.