Россия планирует подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036. Петербург среди возможных городов

«Рассматривается, да. И готовятся заявки, несколько городов. Точно совершенно Питер, Казань, по-моему. Сейчас просто не вспомню», — сказал Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр, отвечая на вопрос, рассматривается ли Россией возможность проведения летних Игр в 2036 году.

Как отметил Лавров, решение о проведении Олимпийских игр МИД России принимать не будет. Для этого в правительстве страны есть соответствующие процедуры.

Ранее о желании провести летние Олимпийские игры в 2036 году заявила Казань. В свою очередь министр спорта Олег Матыцин отметил, что у России есть все необходимые ресурсы для проведения игр, поэтому конкуренция среди городов за право принять их в случае такого решения будет жесткой.

Россия проводила зимние Олимпийские игры в 2014 году в Сочи. На территории России они прошли во второй раз — до этого в Москве в 1980 году прошли летние Олимпийские игры, зимние были впервые. По окончании события на тех же объектах были проведены зимние Паралимпийские игры. Игры в Сочи являлись XXII зимними по счету — символично, что двадцать вторыми летними были и игры 1980 года.