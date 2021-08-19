Судейство на олимпийском турнире по художественной гимнастике, где Дина Аверина уступила золото, признали безошибочным

Международная федерация гимнастики (МФГ) опубликовала официальное заявление по поводу итогов олимпийских состязаний по художественной гимнастике в Токио. Как отмечается в тексте, специалисты МФГ проверили судейство на каждом этапе турнира, но никаких нарушений не нашли. Сами же результаты были признаны «справедливыми и беспристрастными».

Сообщение об этом появилось на фоне скандала с распределением медалей на олимпийских соревнованиях. Напомним, итоговая победа в Токио досталась израильтянке Линой Ашрам, второе место заняла россиянка Дина Аверина, а третье — белоруска Алина Горносько.

Представители российской команды остались недовольны судейством турнира. Российские спортсмены, журналисты, политики, блогеры настаивали на том, что Ашрам обошла российскую гимнастку незаслуженно. Они, в частности, указывали на то, что итоговая победительница допустила грубую ошибку, уронив предмет во время одного из упражнений.

В своем заявлении МФГ отдельно остановилась на том, что судьям после турнира стали поступать угрозы и сообщения с выражением ненависти. В федерации назвали такие факты «неприемлемыми», отметив, что «судьи пользуются полной поддержкой и заслуживают похвалы за их работу».