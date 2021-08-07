Гимнастка Дина Аверина заняла второе место на Олимпиаде. Впервые с 1996 года Россия осталась без золота в личном многоборье

Российские гимнастки несколько раз подавали протест по оценкам в финале соревнований: Арина Аверина — после упражнения с мячом и булавами, Дина Аверина — после упражнения с булавами и лентой. Однако удовлетворили только протест Арины Авериной по оценкам упражнения с булавами.