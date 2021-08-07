18+
  • Развлечения
  • Спорт

Гимнастка Дина Аверина заняла второе место на Олимпиаде. Впервые с 1996 года Россия осталась без золота в личном многоборье

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) спортсменка набрала 107,650 балла. Об этом пишет ТАСС.

Первое место заняла израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800 балла, третье — белоруска Алина Горносько, на счету которой 102,700 балла. На четвертом месте оказалась еще одна россиянка Арина Аверина — 102. 100 балла. Таким образом, Россия осталась без золота в индивидуальном многоборье впервые с 1996 года.

Российские гимнастки несколько раз подавали протест по оценкам в финале соревнований: Арина Аверина — после упражнения с мячом и булавами, Дина Аверина — после упражнения с булавами и лентой. Однако удовлетворили только протест Арины Авериной по оценкам упражнения с булавами.

Напомним, в ночь на 7 августа «Лахта Центр» сменил подсветку в честь окончания Олимпийский игр в Токио. На башне появились пять колец и олимпийский огонь — главные символы Игр.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты