Стало известно, сколько человек посетило фан-зоны в Петербурге

По данным Пиотровского, больше всего зрителей было на Конюшенной площади — 216 тысяч, еще 16 тысяч посетили фан-зону у «Юбилейного», а на зоне публичного просмотра на Дворцовой — 20 тыс. человек.

Вице-губернатор также рассказал, сколько зрителей из других стран побывали в Петербурге во время чемпионата Европы. «29 тысяч иностранных болельщиков получили Fan ID — это количество иностранцев, которых мы приняли. В большинстве случаев это финны, много гостей приехало из Польши», — добавил он. По его словам, это «большая цифра для 2021 года», но в другие годы до начала пандемии их число было бы гораздо больше.

Напомним, ранее Эрмитаж раскритиковал фан-зону для просмотра матчей Евро-2020 на Дворцовой площади. Она не соответствует «эстетическому духу» Петербурга, считают в музее. Также мы писали о том, что матчи Евро-2020, которые проходили в Петербурге, посетили 132 752 человека. Об этом стало известно после объявления числа зрителей на первом четвертьфинале турнира, где встретились сборные Швейцарии и Испании.