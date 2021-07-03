В Эрмитаже заявили о том, что фан-зона для просмотра футбольных матчей Евро-2020 на Дворцовой площади «не соответствует традициям Петербурга и его эстетическому духу». Это следует из сообщения, опубликованного на сайте музея.
В музее сообщили, что они вместе с властями Петербурга приложили «немалые усилия, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия». Однако фан-зону разместили в результате «давления со стороны УЕФА», и «великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади оккупировали передвижным "парком культуры и отдыха"». «Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход», — добавили в музее.
Кроме того, из-за появления новой фан-зоны на Дворцовой площади музей усилил охрану, а также привлек дополнительные расчеты сотрудников Росгвардии. В Эрмитаже также напомнили, что в дни проведения матчей, 2 и 3 июля, в музей можно попасть через дополнительный вход со стороны набережной Мойки, д. 47.
Напомним, ранее сборная Испании обыграла Швейцарию в серии пенальти на последнем петербургском матче Евро-2020. Основное время завершилось со счетом 1:1, счет открыла сборная Испании, позже швейцарцы сравняли. По истечении основного времени был назначен овертайм, однако и по его итогам счет не изменился. Была назначена серия пенальти. Первое пенальти в ворота Швейцарии не попало, встретившись со штангой, второй мяч Зоммер отбил, третий не смог — он устремился в угол. Четвертый также был пропущен, дав сборной Испании билет в полуфинал.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.