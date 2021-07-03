В музее сообщили, что они вместе с властями Петербурга приложили «немалые усилия, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия». Однако фан-зону разместили в результате «давления со стороны УЕФА», и «великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади оккупировали передвижным "парком культуры и отдыха"». «Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход», — добавили в музее.

Кроме того, из-за появления новой фан-зоны на Дворцовой площади музей усилил охрану, а также привлек дополнительные расчеты сотрудников Росгвардии. В Эрмитаже также напомнили, что в дни проведения матчей, 2 и 3 июля, в музей можно попасть через дополнительный вход со стороны набережной Мойки, д. 47.