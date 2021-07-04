Стало известно, сколько человек посетило матчи Евро-2020 в Петербурге

Матчи Евро-2020, которые проходили в Петербурге, посетили 132 752 человека. Об этом стало известно после объявления числа зрителей на первом четвертьфинале турнира, где встретились сборные Швейцарии и Испании. Об этом пишет ТАСС.
В частности, последний матч в Петербурге посетили 24 764 зрителя. Наибольшее количество человек было зафиксировано на стартовой игре между сборной Бельгии и России — ее посетили 26 264. Меньше всего болельщиков было на встрече команд Швеции и Словакии, а именно 11 525 зрителей.
Вместимость стадиона — 68 134 зрителя. Однако на матчах могли присутствовать не более 34 067 людей — 50% от вместимости арены. В среднем на семи матчах в Петербурге находилось 18 965 зрителей, трибуны арены на Крестовском острове были в среднем заполнены на 27,8%.
Напомним, фан-зона на Дворцовой площади простоит до окончания чемпионата Европы по футболу. Как уточнил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, символику Евро начнут убирать 13 июля. Ранее в Эрмитаже раскритиковали фан-зону для просмотра матчей Евро-2020 на Дворцовой площади. Она не соответствует «эстетическому духу» Петербурга, считают в музее. «Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход», — добавили в Эрмитаже.
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