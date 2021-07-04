Стало известно, сколько человек посетило матчи Евро-2020 в Петербурге

В частности, последний матч в Петербурге посетили 24 764 зрителя. Наибольшее количество человек было зафиксировано на стартовой игре между сборной Бельгии и России — ее посетили 26 264. Меньше всего болельщиков было на встрече команд Швеции и Словакии, а именно 11 525 зрителей.

Вместимость стадиона — 68 134 зрителя. Однако на матчах могли присутствовать не более 34 067 людей — 50% от вместимости арены. В среднем на семи матчах в Петербурге находилось 18 965 зрителей, трибуны арены на Крестовском острове были в среднем заполнены на 27,8%.