Фан-зона на Дворцовой площади будет работать до окончания Евро-2020

Напомним, ранее в Эрмитаже раскритиковали фан-зону для просмотра матчей Евро-2020 на Дворцовой площади. Она не соответствует «эстетическому духу» Петербурга, считают в музее.«Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход», — добавили в Эрмитаже.