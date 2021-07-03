Фан-зона на Дворцовой площади будет работать до окончания Евро-2020

Фан-зона на Дворцовой площади простоит до окончания чемпионата Европы по футболу. Об этом рассказал ТАСС вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
«Зона публичного просмотра будет работать до конца чемпионата, до финального матча»,— отметил Пиотровский. Он уточнил, что символику Евро начнут убирать 13 июля. Площадка для болельщиков на центральной площади города появилась 2 июля — перед последним для Петербурга матчем Евро-2020. Заполняемость зоны просмотра — 3 тыс. человек.
Напомним, ранее в Эрмитаже раскритиковали фан-зону для просмотра матчей Евро-2020 на Дворцовой площади. Она не соответствует «эстетическому духу» Петербурга, считают в музее.«Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход», — добавили в Эрмитаже.
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