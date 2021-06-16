Кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Финляндии на Евро-2020

Ахиллу традиционно предложили две миски с кормом — с флагами Финляндии и России. Он предпочел «позавтракать» за Родину, таким образом предсказав победу нашей сборной. Ранее он уже безошибочно предсказал поражение России в матче против Бельгии на Евро-2020, однако позже сделал неправильный выбор, «позавтракав из миски под польским флагом» — 14 июня победу все-таки одержала сборная Словакии, обыграв сборную Польши со счетом 2:1.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Первый матч Евро-2020 в Петербурге завершился поражением сборной России. Счет составил 0:3 в пользу бельгийской команды.