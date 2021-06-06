Сборная России победила в последнем матче перед Евро-2020

Сборная России по футболу одержала победу в матче с командой Болгарии. Это была последняя игра для россиян перед стартом Евро-2020.
Победа в последнем контрольном матче перед ЕВРО! #БельгияРоссия – ровно через неделю 👊— Сборная России (@TeamRussia) June 5, 2021
Встреча прошла в Москве на ВТБ Арене и завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. Единственный гол на 84-й минуте встречи смог забить нападающий Александр Соболев после пенальти.
Добавим, что первый матч на Евро-2020 россияне проведут 12 июня в Петербурге. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (в том числе две с участием сборной России: Россия—Бельгия и Россия—Финляндия) и один из четвертьфиналов. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы, который в 1960 году выиграла сборная СССР. Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом Евро.
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