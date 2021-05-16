«Зенит» обыграл «Тамбов» со счетом 5:1. Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

В последнем матче тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Тамбов» со счетом 5:1. При этом четыре очка принес петербургской команде нападающий Артем Дзюба (он стал отцом в третий раз!) — таким образом он стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ.
В матче против «Тамбова», который прошел на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, Дзюба забил мяч в ворота соперников на 11-й минуте, на 55-й, 73-й и 74-й. Теперь на счету футболиста 137 голов — это стало рекордом за всю историю РПЛ. Дзюба обогнал бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова, который в общей сложности забил в РПЛ 133 мяча. Добавим, что в этом сезоне РПЛ зенитовец забил 20 мячей.
Напомним, ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» стал чемпионом России по футболу, одержав победу в матче с «Локомотивом» 28-го тура Российской премьер-лиги. Это была третья победа подряд! Встреча с московским «Локомотивом», проходившая на домашнем стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 6:1.
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