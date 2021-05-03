«Зенит» победил в матче с «Локомотивом» со счетом 6:1 и стал досрочно чемпионом Российской премьер-лиги

Встреча с московским «Локомотивом», проходившая на домашнем стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 6:1. Счет в матче открыл уже на 19-й минуте игры капитан команды Артем Дзюба. На его счету в общей сложности два гола, три забил Сердар Азмун, один — Малком. Единственный мяч в ворота сине-бело-голубых забил Франсуа Камано — это произошло на 56-й минуте.