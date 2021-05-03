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«Зенит» победил в матче с «Локомотивом» со счетом 6:1 и стал досрочно чемпионом Российской премьер-лиги

Петербургский футбольный клуб «Зенит» стал чемпионом России по футболу, одержав победу в матче с «Локомотивом» 28-го тура Российской премьер-лиги. Это была третья победа подряд! 

Встреча с московским «Локомотивом», проходившая на домашнем стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 6:1. Счет в матче открыл уже на 19-й минуте игры капитан команды Артем Дзюба. На его счету в общей сложности два гола, три забил Сердар Азмун, один — Малком. Единственный мяч в ворота сине-бело-голубых забил Франсуа Камано — это произошло на 56-й минуте. 

Таким образом «Зенит» набрал 61 очко и вышел на первое место в турнирной таблице. «Зенит» становится чемпионом России третий год подряд. В общей сложности петербургская команда побеждала в чемпионате России и один раз выигрывала чемпионат СССР.

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