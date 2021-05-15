У форварда «Зенита» Артема Дзюбы родился третий сын

Вес Александра при рождении составил 4 250 граммов, рост — 56 сантиметров. «Сине-бело-голубые поздравляют Артема, Кристину, а также их младших сыновей — Никиту и Максима — с прекрасным событием, желают всему семейству прекрасного самочувствия и отличного настроения!» — говорится в сообщении.