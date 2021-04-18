СМИ: УЕФА планирует передать Петербургу право на проведение дополнительных матчей Евро-2020

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (в том числе две с участием сборной России: Россия—Бельгия и Россия—Финляндия) и один из четвертьфиналов. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы, который в 1960 году выиграла сборная СССР. Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом Евро.