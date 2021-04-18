СМИ: УЕФА планирует передать Петербургу право на проведение дополнительных матчей Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант передать Петербургу право на проведение дополнительных матчей Евро-2020 — трех игр группового этапа, а также матча 1/8 финала. Об этом пишет издание Daily Mail.
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Фото: Shutterstock
По данным издания, судьба матчей в Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия) и Мюнхене (Германия) решится на следующей неделе, 19 апреля. Власти перечисленных стран не предоставили подтверждения о допуске зрителей на трибуны. Также УЕФА может лишить Дублин статуса города — хозяина чемпионата Европы по футболу. В связи с этим запланированные там матчи могут пройти в Петербурге. Речь идет о трех матчей группового этапа: Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша, а также игры 1/8 финала.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (в том числе две с участием сборной России: Россия—Бельгия и Россия—Финляндия) и один из четвертьфиналов. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы, который в 1960 году выиграла сборная СССР. Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом Евро.
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