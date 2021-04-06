Как рассказал Пиотровский в интервью «Бумаге», всего планируется три фан-зоны «со всеми видами околофутбольных активностей, которые будут отличаться в зависимости от места проведения». Половину Дворцовой площади займет зона публичного просмотра матчей, где также за три часа до начала каждого будут проходить культурные мероприятия.

«Никакого алкоголя там продавать не будут. Остальная часть Дворцовой останется свободной для беспрепятственного доступа в Эрмитаж. Естественно, мы прорабатываем все пути, чтобы людям было понятно, как и куда проходить», — отметил Пиотровский.

Традиционная фан-зона, как и в 2018 году, разместится на Конюшенной площади. Последняя, третья, будет организована в спортивном комплексе «Юбилейный» на станции «Спортивная» или около него — в настоящий момент Комитет по культуре прорабатывает «вопрос ее формата».

«Мы решили разграничить активности для безопасности горожан. Сейчас мы готовим окончательную версию документа по Евро-2020, которую понесем на подпись Александру Дмитриевичу Беглову», — добавил Пиотровский.

Напомним, против организации фан-зоны на Дворцовой площади ранее выступал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский — по его мнению, у площади «есть свои исключительные особенности, которые можно использовать и которые могут работать».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (в том числе две с участием сборной России: Россия—Бельгия и Россия—Финляндия) и один из четвертьфиналов. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%