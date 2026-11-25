Саундтрек к самой ожидаемой игре последних 13 лет GTA VI (почти 60 треков — от Justice и Tame Impala до Travis Scott, Дуа Липы и Ланы Дель Рей!), новый сингл «Психеи» с мастерингом от лауреата «Грэмми» Тэда Йенсена, записанный в кровати на проводные наушники альбом Mirèle, свежее высказывание Ноггано и другие музыкальные релизы — в нашем дайджесте.
Kedr Livanskiy — «Prerry Without You» (альбом)
«С первым большим снегом и с новой музыкой», — говорит певица и выпускает новый альбом на нью-йоркском лейбле 2MR. Это все та же лоуфайная электроника, за которую мы ее любим, только дополненная экспериментами — здесь есть глитч-брейки, драм-н-бэйс и даже рэп-куплет.
Mirèle — «(Твои) части (моего) тела» (альбом)
Новый релиз Евы Mirèle — это поток мыслей с перегруженным вокалом (чтобы скрыть за ним текст — он певице не нравился), записанный в кровати на проводные наушники. На производство этих 44 минут ушло примерно четыре месяца. «Надеюсь, это моя последняя работа, сделанная из страданий», — говорит Mirèle.
Ноггано — «Шлак» (альбом)
«"Шлак" — это то, что осталось от выработки породы», — так о новой пластинке говорит сам Василий Вакуленко. В альбоме 22 трека разных лет с мрачными битами и сложно устроенными рифмами. На фитах — Loc-Dog («Гидра»), Брутто («Кактус») и OG Buda («Бернингмэн»).
«Психея» — «Сила» (сингл)
Петербуржцы завершают юбилейный год (в 2026-м группе исполнилось 30 лет!) мощным кибер-эмо-кором с грязными гитарами, обильными синтами и мастерингом от американского звукоинженера (и лауреата «Грэмми»!) Тэда Йенсена.
«Grand Theft Auto VI: The Album» (сборник)
Утешительная пилюля для тех, кто не имеет возможности пройти самую ожидаемую игру последних 13 лет — 34 композиции на основном альбоме-саундтреке к GTA VI и еще 24 — на делюкс-версии. Список артистов впечатляет: от Justice и Tame Impala до Travis Scott, Дуа Липы и Ланы Дель Рей.
Слушаем и читаем текст, почему все любят GTA, а еще — большой материал о феномене игры.
«Ми́лица» — «Маленькие женщины громко кричат» (альбом)
Участница шоу «Наша новая музыка» рефлексирует о прошлом и тоскует о детстве, которое рано закончилось из-за столкновения с жестокой взрослой реальностью. «Я кричу о своей боли вместе с другими женщинами, и к нам можно присоединиться», — так певица объясняет название альбома.
KUSTO — «Домик у моря» (сингл)
Авторы хитового трека «Старый хипстер» (мы или не мы?) готовы масштабно вернуться в игру: выпустили первый за 10 лет новый сингл и готовятся к первому за это время концерту 10 декабря в «Юнионе»: «Мы не очень верим в магию чисел, но 10 лет и 10 декабря — кажется, это судьба».
Obladaet, kondachelo, 2Dice & Yasmi — «8» (сингл)
К пятилетию объединения Players Club Studio, которым рулит лауреат премии «ТОП50» Собака.ru Obladaet, рэпер собрал на одном треке всех его участников. «Мы закрываем очень продуктивный год, но в следующем от нас стоит ждать еще больше релизов, событий и громких ходов», — говорит он.
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