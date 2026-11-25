KUSTO — «Домик у моря» (сингл)

Авторы хитового трека «Старый хипстер» (мы или не мы?) готовы масштабно вернуться в игру: выпустили первый за 10 лет новый сингл и готовятся к первому за это время концерту 10 декабря в «Юнионе»: «Мы не очень верим в магию чисел, но 10 лет и 10 декабря — кажется, это судьба».