Что послушать на этой неделе: ремиксы на Найка Борзова, U2 и дебютный альбом «Станции метро Горьковской»

U2 — «Carnaval de Luz» (альбом)

Рок-альбом с вайбами U2 1980-х, идея которого родилась из-за травмы барабанщика. А еще это для Долли Партон записала последний в жизни куплет: легенды кантри не стало в августе.

И да: впервые за почти десять лет на «Carnaval de Luz» — полностью новый материал.