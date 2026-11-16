Что послушать на этой неделе: ремиксы на Найка Борзова, U2 и дебютный альбом «Станции метро Горьковской»

«Верхом на звезде» в прочтении группы Oligarkh, рэпер Boulevard Depo и ретровейв-дива Солова на дебютнике адептов закрытых вечеринок в Нижнем Новгороде, добротный R&B певицы Snoh Aalegra в духе 1980-1980-х (как будто танцуешь под Sade!), новый альбом Icegergert, прогулки рэп-легенды из Атланты Waka Flocka Flame по петербургским дворам (да!) и другие музыкальные релизы последних семи дней — в нашем дайджесте.
«Станция метро Горьковская» — «GRK MUSIC 3000» (альбом)
Дебютный альбом адептов закрытых вечеринок в Нижнем Новгороде, которые давно вышли на уровень столиц. На саппорте пластинки из 14 треков (записывали два года в поездах, отелях и съемных студиях!) — петербуржцы Boulevard Depo и Солова.
Найк Борзов — «Артишок. Часть 2» (альбом)
С восторгом наблюдаем за второй молодостью Найка Борзова: музыкант снимает смешные видосы, разбирает свои же треки, а еще перезаписывает их вместе с электронными музыкантами. На второй части альбома ремиксов есть «Верхом на звезде» в прочтении Oligarkh — нам это надо!
Philipp Gorbachev, The Dawless — «Mansion» (мини-альбом)
Этой весной группа The Dawless (авторы хита Кассеты «Кино»!) пригласили к себе на студию одного из самых ярких представителей новой российской электронной сцены. Записали пять треков «в режиме эйфории и угара» — минимум правок, максимум сохранности «того самого джэка, грува и свинга».
Snoh Aalegra — «Legendary Love» (альбом)
Новый альбом ирано-шведской певицы вернул ее (и нас!) в музыкальную эпоху, в которую она влюбилась, когда росла. Это тринадцать R&B и соул-треков в духе 1980-1990-х, записанных при участии сооснователя Chic Найла Роджерса и фронтмена популярной в 1980-х группы «Tony! Toni! Toné!» Рафаэля Саадика.
«Поистине легендарно», — рецензируют в Pitchfork.
Aphex Twin — «Drukqs (Expanded Edition)» (альбом)
В честь 25-летия своего культового альбома легендарный продюсер выпустил его расширенное издание. В нем на пять новых треков больше — три альтернативные версии «Avril 14th», а также ранее не издававшиеся «dRuQks Prepared uN 1» и «Mangle 11».
U2 — «Carnaval de Luz» (альбом)
Рок-альбом с вайбами U2 1980-х, идея которого родилась из-за травмы барабанщика. А еще это для Долли Партон записала последний в жизни куплет: легенды кантри не стало в августе.
И да: впервые за почти десять лет на «Carnaval de Luz» — полностью новый материал.
Icegergert — «Amen» (альбом)
Баста, Брутто, A-THIS 52, MIIDAS и Гуф (с которым записаны сразу два трека «Чекист» и «Константин») на втором за год альбоме рэпера и лауреата премии «ТОП50» Собака.ru. Главный источник вдохновения Icegergert — «голод по остроумной и уличной музыке».
Offset — «GMFU» (альбом)
Участник рэп-группировки Migos выпустил пятый сольный альбом. На фитах Loe Shimmy, Don Toliver, Gunna и его коллега по группе Quavo. «Я не прошу уважения. Я его заслужил. Я не прошу, чтобы меня понимали. Просто выслушайте меня», — говорит музыкант.
Waka Flocka Flame, Gorilla Glu, Lil Naku — «M.A.S.» (сингл + клип)
Вот это привоз! Хип-хоп-дуэт из Мурома Gorilla Glu и Lil Naku объединились с легендой южного рэпа из Атланты Waka Flocka Flame. Как итог — зачитали про Москву и Петербург, а еще раздали стиля в затеганных дворах (да!).
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