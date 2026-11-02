Фильм о фронтмене Shortparis Николае Комягине готовит студентка ВГИКа

Студентка третьего курса ВГИКа Дора Семенова запустила сбор на съемки документального фильма о фронтмене группы Shortparis Николае Комягине. Картина «Новокузнецк» расскажет, как на музыканта повлияло взросление в рабочем городе и индустриальная среда Сибири. В кадре появятся жители Новокузнецка и поэты из Петербурга.

Режиссер Дора Семенова учится в мастерской Нормунда Лациса. Фильм «Новокузнецк» станет ее курсовой работой. В проекте она объединит документальные кадры с игровыми и постановочными сценами.

Солиста Shortparis, искусствоведа и актера Николая Комягина не стало 20 февраля этого года — сердце музыканта не выдержало после тренировки по боксу. Артисту было 39 лет. Прощание с ним прошло 24 февраля в Феодоровском соборе Петербурга. Комягина похоронили на Смоленском кладбище.

В октябре на фестивале авторского кино КАРО/АРТ состоялась премьера дока «Shortparis. Любовь моя будет тут». Над фильмом по мотивам выступлений коллектива с непрофессиональными артистами из уязвимых социальных групп работали вдова Николая Катя Комягина, а также режиссер короткого метра «Сложноподчиненное» Олеся Яковлева.

Поддержать сбор на проект «Новокузнецк» можно на платформе Planeta до 22 января.

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