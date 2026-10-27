«Использовать "Кино" для продвижения своей карьеры я отказываюсь»: Александр Цой — о новом альбоме, группе отца и принятии его фамилии

Звук на «Балансе» стал жестче и злее. По крайней мере, если брать первую половину релиза, которая очень активная. Мне это напомнило времена вашего же ныне несуществующего коллектива «Ронин».

Я слушал новые песни Interpol и немножко втыкал в то, что у них альбом начинается с такой мягкой, очень медленной, нежной песни. Она тебя готовит, что это не альбом в привычном представлении эпохи рекорд-лейблов, когда первая песня должна обязательно фигачить. Сделать так же у меня не получилось — нет ни одной такой песни, которая бы описывала все, что будет дальше. Да, можно было бы начать альбом с «Рулетки», но она выходила как сингл. Мне же хотелось стартовать с песни, которую люди еще не слышали. Может быть, потом сделаю плейлист с другим порядком, когда альбом выйдет на всех платформах. В целом мне кажется прикольным, что это альбом-палиндром: его можно начать слушать и в обратную сторону. И будет вообще другое ощущение.

Что касается звука, наверное, мое настроение довольно напряженное и злое по куче разных причин, в основном внешних. Перечислять их довольно бессмысленно и тяжело. Я живу в России, тут происходит всякое. Ни для кого не секрет, никому не нужно объяснять, что времена довольно странные, непростые, интересные. И это отражается на творчестве.

Допустим, я гиперзанятой человек. У меня нет времени слушать весь альбом, но чтобы его понять, мне нужно, чтобы вы мне посоветовали с него один трек. Каким он будет и почему?

Тут мы сталкиваемся как раз с тем, что они все очень разные. Никакой один трек его весь не описывает. Но, наверное, я не зря поставил первым все-таки «Последний раз». В нем очень много всего есть. Он самый всеобъемлющий.