Оркестр стиральных машин и мурлыкающих котов: почему всем нужно услышать звуковые мистерии в Доме Радио?

«Бикапо Небесного Леса» — концерты-«ритуалы», которые с 1980-х проводил художник-авангардист Герман Виноградов (друг и соратник акциониста Сергея Пахомова!). В числе слушателей в разные годы были режиссер Терри Гиллиам, певец Рики Мартин и поэт Андрей Вознесенский, а объекты, которые участвовали в мистерии как музыкальные инструменты, вошли в собрания музеев по всему миру — от Третьяковской галереи до Центра Помпиду.
Сейчас традицию уникальных концертов-перформансов уже без Виноградова (его не стало в 2022-м) продолжают в Доме Радио. Как устроены звуковые мистерии и кто их создает сегодня? Рассказывает композитор и ведущая проекта Лада Раскольникова.
Лада Раскольникова в процессе мистерии «Бикапо»
На чем играют музыканты?
На скульптурах из металла, которые с 1980-х годов создавал автор манифеста «Бикапо» Герман Виноградов. Конструируя объекты, художник использовал принцип свободной вибрации (колебание предмета, которое происходит само по себе после того, как его толкнули. — Прим.ред.) и подбирал элементы, соизмеряя их формы и «голоса».
Сейчас конструкции «Бикапо» входят в собрания многих музеев и частных коллекций — от Третьяковской галереи до Центра Помпиду. В их силуэтах зрители могут разглядеть знакомые предметы: барабан стиральной машины, водопроводные трубы, паровозные пружины, старинные алюминиевые котлы и даже турбинные лопатки ракетных двигателей. В процессе мистерии все они меняют привычные роли и становятся «ритуальными» инструментами.
Из скульптур извлекают широкую звуковую палитру: как тончайший резонанс, так и брутальный скрежет. А попутно добавляют самые неожиданные вкрапления — от английской пожарной сирены до мурлыканья кота.
Где грань между игрой на трубах и какофонией?
«Бикапо» — подготовленная импровизация. Здесь нет случайных звуков. Мистерия имеет организацию: сценарий, переходы, паузы, динамику, слои. Участники реагируют друг на друга, поэтому хаос контролируемый.
Какофония начинается там, где звуки перестают складываться в слышимую форму — то есть когда музыканты одновременно шумят без структуры, баланса и коммуникации.
Зачем идти на «Бикапо»?
Ни один инструмент в мире, по моему убеждению, не звучит так, как объекты «Бикапо». Это произведения гения. Каждая мистерия проводится согласно сюрреалистическому манифесту Германа Виноградова, а ее структура остается неизменной. Если кратко, хронология стартует «первичным взрывом» и завершается «триумфом числа π, сверхпроводимостью, сверхбыстрым взаимодействием и мгновенным пониманием». Воплотить это как партитуру почти невозможно, но мы стараемся.
«Бикапо» — встреча с неизвестным как для музыкантов, так и для гостей. Среди посетителей мистерий в разные годы были самые разные знаменитости — от режиссера Терри Гиллиама до певца Рики Мартина и поэта Андрея Вознесенского. Но и сегодня мы каждый раз получаем множество эмоциональных откликов: людям бывает и трогательно, и страшно, и нежно, и грустно. Кто-то плачет, кто-то смеется, а некоторых услышанное вдохновляет на творчество: нам, например, часто присылают стихи.
Кто участвует в мистериях?
По воскресеньям двери квартиры Германа Виноградова были открыты, и любой желающий мог прийти на «Бикапо». Сейчас эта традиция продолжается в Доме Радио — раз в месяц нас можно свободно послушать в резиденции musicAeterna. В основном составе со мной играют Алексей Сулин, Михаил Мясоедов, Вера Сажина, Элеонора Мясоедова, Георгий Че-Людевиг и Константин Майоров.
Еще к нам регулярно присоединяются участники оркестра и хора musicAeterna: скрипач и дирижер Илья Гайсин, артист хора Андрей Немзер, виолончелист Алексей Жилин, пианистка Саша Листова и мультиинструменталистка Ольга Комок. А за пластическую импровизацию отвечает солистка musicAeterna Dance Елена Лисная.
Параллельно я приглашаю к импровизации музыкантов, игравших с Германом Виноградовым в разные годы. Например, экс-участников групп «Поп-механика» и «Звуки Му» саксофониста Сергея Летова, пианиста Павла Хотина и фаготиста Александра Александрова. А также перкуссиониста Олега Шарра и композиторов Олесю Ростовскую, Ираиду Юсупову и Петра Айду.
12+, следите за анонсами мистерий «Бикапо» на сайте Дома Радио.
Комментарии (0)