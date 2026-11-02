Оркестр стиральных машин и мурлыкающих котов: почему всем нужно услышать звуковые мистерии в Доме Радио?

На чем играют музыканты?

На скульптурах из металла, которые с 1980-х годов создавал автор манифеста «Бикапо» Герман Виноградов. Конструируя объекты, художник использовал принцип свободной вибрации (колебание предмета, которое происходит само по себе после того, как его толкнули. — Прим.ред.) и подбирал элементы, соизмеряя их формы и «голоса».

Сейчас конструкции «Бикапо» входят в собрания многих музеев и частных коллекций — от Третьяковской галереи до Центра Помпиду. В их силуэтах зрители могут разглядеть знакомые предметы: барабан стиральной машины, водопроводные трубы, паровозные пружины, старинные алюминиевые котлы и даже турбинные лопатки ракетных двигателей. В процессе мистерии все они меняют привычные роли и становятся «ритуальными» инструментами.

Из скульптур извлекают широкую звуковую палитру: как тончайший резонанс, так и брутальный скрежет. А попутно добавляют самые неожиданные вкрапления — от английской пожарной сирены до мурлыканья кота.

Где грань между игрой на трубах и какофонией?

«Бикапо» — подготовленная импровизация. Здесь нет случайных звуков. Мистерия имеет организацию: сценарий, переходы, паузы, динамику, слои. Участники реагируют друг на друга, поэтому хаос контролируемый.

Какофония начинается там, где звуки перестают складываться в слышимую форму — то есть когда музыканты одновременно шумят без структуры, баланса и коммуникации.