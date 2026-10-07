Победитель международного конкурса Листа Александр Кашпурин и виолончелист Сергей Ролдугин выступят на фестивале «Чайковский. Перезагрузка» в Петербурге

8 октября в Академической Капелле Петербурга открывается десятый музыкальный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка». В программу этого года вошли семь концертов, а также выставка петербургских художников «Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс», для которой впервые за десятилетия публике показали здание Городской думы. На открытии фестиваля выступит Губернаторский симфонический оркестр под управлением Антона Лубченко, а солирует пианист Александр Кашпурин, который в январе этого года победил на Международном конкурсе имени Ференца Листа в Утрехте.

В рамках «Перезагрузки» в октябре и ноябре Губернаторский симфонический оркестр представит семь программ на площадках города: от Академической капеллы и Большого зала филармонии до залов Эрмитажа, Мальтийской капеллы и «Невской ратуши». В репертуаре — излюбленные и редкие сочинения Петра Чайковского, Игоря Стравинского, Николая Римского-Корсакова и Дмитрия Шостаковича. Худруком фестиваля традиционно выступает Ханс-Йоахим Фрай.

В дни фестиваля в здании Городской думы проходит выставка «Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс», посвященная истории и архитектуре места. Публике впервые за десятилетия открывают огромный комплекс XVIII–XIX веков на Думской улице, в котором заседали гласные (депутаты), выступал с лекциями Дмитрий Менделеев, читала стихи Анна Ахматова и состоялась премьера Первой симфонии Римского-Корсакова. В экспозицию вошли архивные материалы и работы более 40 художников, которые обращаются к образам и идеям разных эпох: от Данте и Леонардо да Винчи до поэзии Серебряного века, русского авангарда и искусства XXI века.