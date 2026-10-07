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Победитель международного конкурса Листа Александр Кашпурин и виолончелист Сергей Ролдугин выступят на фестивале «Чайковский. Перезагрузка» в Петербурге

Хайлайт программы — выставка в закрытом десятилетиями здании Городской думы, которое сделают доступным для публики в октябре и ноябре.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой фестиваля «Чайковский. Перезагрузка»

8 октября в Академической Капелле Петербурга открывается десятый музыкальный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка». В программу этого года вошли семь концертов, а также выставка петербургских художников «Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс», для которой впервые за десятилетия публике показали здание Городской думы. На открытии фестиваля выступит Губернаторский симфонический оркестр под управлением Антона Лубченко, а солирует пианист Александр Кашпурин, который в январе этого года победил на Международном конкурсе имени Ференца Листа в Утрехте.

В рамках «Перезагрузки» в октябре и ноябре Губернаторский симфонический оркестр представит семь программ на площадках города: от Академической капеллы и Большого зала филармонии до залов Эрмитажа, Мальтийской капеллы и «Невской ратуши». В репертуаре — излюбленные и редкие сочинения Петра Чайковского, Игоря Стравинского, Николая Римского-Корсакова и Дмитрия Шостаковича. Худруком фестиваля традиционно выступает Ханс-Йоахим Фрай.

В дни фестиваля в здании Городской думы проходит выставка «Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс», посвященная истории и архитектуре места. Публике впервые за десятилетия открывают огромный комплекс XVIII–XIX веков на Думской улице, в котором заседали гласные (депутаты), выступал с лекциями Дмитрий Менделеев, читала стихи Анна Ахматова и состоялась премьера Первой симфонии Римского-Корсакова. В экспозицию вошли архивные материалы и работы более 40 художников, которые обращаются к образам и идеям разных эпох: от Данте и Леонардо да Винчи до поэзии Серебряного века, русского авангарда и искусства XXI века.

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11 октября пианистка Зарина Шиманская исполнит на фестивале Первый фортепианный концерт Фридерика Шопена. Также прозвучит нечасто исполняемая сюита из оперы Николая Римского-Корсакова «Пан воевода».

16 октября в Большом зале филармонии вместе с Губернаторским симфоническим оркестром Петербурга выступит виолончелист Сергей Ролдугин. Прозвучат только произведения Чайковского: Четвертая симфония, Вариации на тему рококо и «Славянский марш».

25 октября в Георгиевском зале Эрмитажа исполнят Симфонию № 12 Дмитрия Шостаковича «1917 год». Еще два концерта пройдут в пространстве «Невская ратуша» — их даты объявят дополнительно.

Завершат фестиваль 4 ноября концертом в Гербовом зале Эрмитажа с музыкой Петра Чайковского. Солистом выступит пианист Павел Райкерус, за дирижерским пультом — Антон Лубченко.

«Чайковский. Перезагрузка» стартует 8 октября в 19:00 на набережной Мойки, 20. Билеты в продаже на сайтах концертных площадок.

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