Концерты Канье Уэста в Петербурге отменили

Концерты Канье Уэста на петербургской «Газпром Арене» 10 и 11 октября отменены, сообщает американское агентство Access Opera — соорганизаторы мирового тура рэпера. Информацию об окончательной отмене выступлений подтверждают источники РБК, близкие к федеральным властям РФ.

По вопросам возврата билетов Access Opera просят обращаться к организатору с российской стороны — агентству Say Agency. Ранее команда Say Agency сообщала, что выступит с заявлением о судьбе концертов в среду 30 сентября. В случае «официальной отмены» деньги за билеты обещали вернуть всем зрителям.

По данным РБК, концерты могли сорваться из-за несвоевременного согласования с властями Петербурга. «Чиновники не должны узнавать о таком из СМИ», — отметил собеседник журналистов.

Информация о концертах Канье Уэста в Петербурге появилась 17 августа. Компания-организатор Say Agency заявляла, что рэпер выступит 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Пресс-служба площадки подтверждала информацию о концерте в разговоре с Baza и публиковала анонс в своих соцсетях. Тогда же петербургские концерты появились на официальном сайте артиста Ye Tour.

Цена билетов стартовала с девяти тысяч рублей за дальние трибуны, но самые дешевые места быстро раскупили. В оферте билетного оператора появился пункт о возможности замены исполнителя, но организаторы заявляли, что не будут менять Канье на другого артиста. Билеты, купленные с 14 по 23 августа, организатор объявлял невозвратными.

24 августа пресс-служба «Газпром Арены» выпустила официальное заявление о том, что концерт Канье Уэста не может состояться на стадионе: «"Газпром Арена" никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия не подписывала. Такого договора нет. Соответственно концерт не может состояться на нашей площадке».

В ответ организаторы концерта Say Аgency в разговоре с журналистами заявляли, что шоу 10 и 11 октября обязательно состоятся. По словам главы агентства Анны Субчевой, площадка направляла Say Аgency договор, подписать который стороны должны были до 27 августа. С тех пор пресс-службы продолжали обмениваться заявлениями о том, состоится концерт на «Газпром Арене» или нет.

На Say Аgency начали подавать судебные иски «о защите прав потребителей». Роспотребнадзор выносил агентству предостережение из-за отказа возвращать деньги за билеты.

18 сентября анонсы концертов в Петербурге пропали с официального сайта тура Канье. Российские организаторы объяснили изменения в афише «реакцией на хаос».

На данный момент Say Аgency не выступили с заявлением об отмене.

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