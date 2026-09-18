Концерты Канье Уэста в Петербурге пропали с официального сайта его тура

Из расписания тура Канье Уэста пропали концерты в Петербурге, пишут СМИ и убедилась редакция Собака.ru. Отдельная страница с выступлениями в России выдает ошибку 404 Not Found. В афише остались только концерты в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе.

Организаторы концерта из Say Аgency считают пропажу анонсов «реакцией на хаос»:

Анна Субчева Глава Say Аgency — в разговоре с РБК: К сожалению или к счастью, но у нас артисты — они люди творческие, тонкой душевной организации, и подвержены давать какую-то определенную реакцию. Сейчас произошла такая реакция на тот хаос, который у нас происходит в стране вокруг его концерта. И как только все эти нюансы, весь этот хаос будет истреблен, он, конечно же, все вернет обратно.

Информация о концертах Канье Уэста в Петербурге появилась 17 августа. Компания-организатор «Сэй Эдженси» заявила, что рэпер выступит 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Пресс-служба площадки подтверждала информацию о концерте в разговоре с Baza. Тогда петербургские концерты появились на официальном сайте артиста Ye Tour.

Цена билетов стартовала с девяти тысяч рублей за дальние трибуны, но самые дешевые места быстро раскупили. В оферте билетного оператора появился пункт о возможности замены исполнителя, но организаторы заявляли, что не будут менять Канье на другого артиста. Билеты, купленные с 14 по 23 августа, организатор объявлял невозвратными.

24 августа пресс-служба «Газпром Арены» выпустила официальное заявление о том, что концерт Канье Уэста не может состояться на стадионе:

«"Газпром Арена" никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия не подписывала. Такого договора нет. Соответственно концерт не может состояться на нашей площадке».

В ответ организаторы концерта Say Аgency в разговоре с журналистами заявили, что шоу 10 и 11 октября обязательно состоятся. По словам Субчевой, площадка направляла агентству договор, подписать который стороны должны были до 27 августа. С тех пор пресс-службы продолжали обмениваться заявлениями о том, состоится концерт на «Газпром Арене» или нет.

Накануне на Say Аgency подали первый судебный иск «о защите прав потребителей». Кроме того, Комитет по культуре Петербурга заявил, что заявка на согласование выступления не была получена — подать ее должен правообладатель объекта проведения мероприятия, в данном случае «Газпром Арена». Роспотребнадзор вынес агентству предостережение из-за отказа возвращать деньги за билеты.

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