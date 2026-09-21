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Музыка

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Солист «Щенков» Максим Тесли расскажет о Кингисеппе, рок-н-ролльных турах и трезвости в «Порядке слов»

Встреча с поэтом, экскурсоводом и фанатом футбола состоится 27 сентября.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой проекта «Выслушать»

27 сентября в книжном магазине «Порядок слов» состоится встреча с поэтом, экскурсоводом, сооснователем и солистом музыкальных проектов «Щенки», «Он Юн» и «Сестры» Максимом Тесли. Артист расскажет о своей биографии и интересах — от юности в Кингисеппе и первых туров до жизни без алкоголя и амплуа футбольного болельщика.

Встреча проходит под эгидой дискуссионного проекта «Выслушать». Весной команда организовала в «Порядке слов» фестиваль «Культура 404»: тогда о цифровом прогрессе в искусстве среди прочих рассказывали писатель Антон Секисов, арт-группа «Явь», лектор и музыкант Аркадий Романов. В августе «Выслушать» провели на площадке «Невидимого театра» первый Фестиваль петербургского кино — на нем выступили кинокритик Василий Степанов, продюсер Юлия Витязева, режиссер Стас Иванов и актер Геннадий Блинов.

С начала сентября группа «Щенки» выпустила три новых сингла. В октябре дуэт Тесли и Феликса Бондарева едет в тур по городам Казахстана, Грузии, Армении, Сербии, Узбекистана и Кыргызстана. В Петербурге Максим водит экскурсии по местам поэтов ХХ века, а в конце лета сразился с Антоном Секисовым в баттле «Довлатов — гений или супергений?» на фестивале «День Д» (победила дружба).

Встреча с Тесли начнется 27 сентября в 17:00 на набережной Фонтанки, 15. Вход бесплатный, нужна регистрация.

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