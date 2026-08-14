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Ваня Дмитриенко снял в Мраморном дворце ролик для концерта в «Лужниках»

Видео из Русского музея открыло сольник артиста на самой большой концертной площадке в России.

Ваня Дмитриенко в Мраморном дворце
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея / оригинал: vk.ru/rusmuseum

Ваня Дмитриенко в Мраморном дворце

2 августа на московской арене «Лужники» с солд-аутом прошел сольный концерт Вани Дмитриенко. Видео, которым открывался концерт, артист снял в петербургском Мраморном дворце, рассказала пресс-служба Русского музея.

Дмитриенко — исполнитель хитов «Цветаева», «Вишневый», «Настоящая», «Шелк» и «Силуэт». После августовского сольника в «Лужниках» он попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший площадку.

«Очень красиво, все очень хрупко. При этом настолько властно, что стараешься аккуратно ходить. Здесь везде очень красиво! <...> Я обожаю "Черный квадрат" Малевича. Я с удовольствием посмотрел и на Айвазовского, и на Малевича», — поделился певец впечатлениями о Русском музее в разговоре с пресс-службой.

Сейчас в Мраморном дворце работают ретроспектива Василия Тропинина и выставка «Взрослым вход разрешен». Там же находится экспозиция «Дар Петера и Ирэне Людвиг» с работами Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна и Михаила Рогинского.

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