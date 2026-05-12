Более 100 картин Василия Тропинина покажут на выставке в Русском музее

16 мая в Мраморном дворце начнет работу выставка-ретроспектива «Василий Тропинин». В экспозицию войдут более 100 живописных полотен мастера из собраний Русского музея, Историко-художественного музейного комплекса «Екатерининский» (музей В.А. Тропинина), Третьяковской галереи, Эрмитажа, Научного-исследовательского музея при РАХ, Всероссийского музея А.С. Пушкина, Новгородского музея-заповедника и Ивановского художественного музея.

Выставка обращает внимание на важное научное открытие. Долгое время годом рождения Тропинина считали 1776-й, но по надписи на могильном камне и исповедной росписи установили подлинную дату — 1780 год.

Портреты кисти художника займут десять залов. Помимо его живописных работ, представят редчайшие графические листы. Фонды Русского музея включают картины Тропинина из дворцовых и частных коллекций, в том числе из собрания императора Александра III.