Более 100 картин Василия Тропинина покажут на выставке в Русском музее

Ретроспективу приурочили к научному открытию: годом рождения художника считали 1776-й, но он родился в 1780-м!

Василий Тропинин. Женщина в окне (Казначейша). 1841

16 мая в Мраморном дворце начнет работу выставка-ретроспектива «Василий Тропинин». В экспозицию войдут более 100 живописных полотен мастера из собраний Русского музея, Историко-художественного музейного комплекса «Екатерининский» (музей В.А. Тропинина), Третьяковской галереи, Эрмитажа, Научного-исследовательского музея при РАХ, Всероссийского музея А.С. Пушкина, Новгородского музея-заповедника и Ивановского художественного музея.

Выставка обращает внимание на важное научное открытие. Долгое время годом рождения Тропинина считали 1776-й, но по надписи на могильном камне и исповедной росписи установили подлинную дату — 1780 год.

Портреты кисти художника займут десять залов. Помимо его живописных работ, представят редчайшие графические листы. Фонды Русского музея включают картины Тропинина из дворцовых и частных коллекций, в том числе из собрания императора Александра III.

Василий Тропинин. Портрет Е.В. Киреевской. 1839

Василий Тропинин. Девочка с куклой. 1841

Василий Тропинин. Старуха с курицей (портрет жены художника). 1856

Василий Тропинин. Гитарист. 1839

Василий Тропинин родился в семье крепостных из села Карповка Новгородской губернии. С 1798 по 1804 год он учился в Академии художеств у Степана Щукина, но был отозван графом Морковым и до 1812 года выполнял обязанности слуги. В 1823-м Тропинин получил вольную.

Художник жил и работал в Москве. Уже в 1824-м он стал академиком Императорской Академии художеств, а с 1843-го — почетным членом Московского художественного общества. Портретист романтического направления, всего он создал около 3000 живописных произведений. Выставка в Мраморном дворце позволит проследить весь путь живописца — от ранних поисков до зрелых работ.

Экспозиция работает с 16 мая на Миллионной, 5/1. Вход по билетам Русского музея.

