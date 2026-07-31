Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

«Пикник Афиши» в третий раз пройдет в Петербурге. В лайн-апе — ЛСП, Slava Marlow, Мальбэк и Сюзанна, «Озера»

Пять сцен и луна-парк появятся на Елагином острове 8 августа.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами компаний «Афиша» и «Сбер»

8 августа в Петербург в третий раз приедет музыкальный фестиваль «Пикник Афиши». На пять сцен выйдут свыше 30 артистов, среди которых Feduk, певица Елка, группы «Бонд с кнопкой» и «ЛАУД», электронщик SP4K и объединение «Станция метро “Горьковская”».

Организаторы объявили лайн-ап сцены «Звук». В зоне с лаунджем и мерч-баром выступят ЛСП, Slava Marlow, инди-дуэты «Озера» и Мальбэк х Cюзанна, а также J. ROUH (исполняет поп с рэп-ДНК!), фрешмен GERA AMEN и гитарная группа CUPSIZE.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами компаний «Афиша» и «Сбер»

Фестивалю «Пикник Афиши», исторически возникшему в Москве, уже больше 20 лет. Музыкальную программу дополняют лекторий, маркет и гастрономическая зона.

В этом году событие впервые сделают тематическим: на площадке появится луна-парк с аттракционами и сладкой ватой. Также для гостей готовят арт-инсталляции, лекции, дизайнерский маркет, спортивную зону и экспресс-услуги в сфере красоты.

«Пикник Афиши» стартует 8 августа в 14:00 в парке Елагина острова. Расписание выступлений опубликуют ближе к дате. Билеты в продаже на сайте фестиваля.

12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: