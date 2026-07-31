«Пикник Афиши» в третий раз пройдет в Петербурге. В лайн-апе — ЛСП, Slava Marlow, Мальбэк и Сюзанна, «Озера»

8 августа в Петербург в третий раз приедет музыкальный фестиваль «Пикник Афиши». На пять сцен выйдут свыше 30 артистов, среди которых Feduk, певица Елка, группы «Бонд с кнопкой» и «ЛАУД», электронщик SP4K и объединение «Станция метро “Горьковская”».

Организаторы объявили лайн-ап сцены «Звук». В зоне с лаунджем и мерч-баром выступят ЛСП, Slava Marlow, инди-дуэты «Озера» и Мальбэк х Cюзанна, а также J. ROUH (исполняет поп с рэп-ДНК!), фрешмен GERA AMEN и гитарная группа CUPSIZE.