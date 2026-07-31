«Пикник Афиши» в третий раз пройдет в Петербурге. В лайн-апе — ЛСП, Slava Marlow, Мальбэк и Сюзанна, «Озера»

Пять сцен и луна-парк появятся на Елагином острове 8 августа.
8 августа в Петербург в третий раз приедет музыкальный фестиваль «Пикник Афиши». На пять сцен выйдут свыше 30 артистов, среди которых Feduk, певица Елка, группы «Бонд с кнопкой» и «ЛАУД», электронщик SP4K и объединение «Станция метро “Горьковская”».
Организаторы объявили лайн-ап сцены «Звук». В зоне с лаунджем и мерч-баром выступят ЛСП, Slava Marlow, инди-дуэты «Озера» и Мальбэк х Cюзанна, а также J. ROUH (исполняет поп с рэп-ДНК!), фрешмен GERA AMEN и гитарная группа CUPSIZE.
Фестивалю «Пикник Афиши», исторически возникшему в Москве, уже больше 20 лет. Музыкальную программу дополняют лекторий, маркет и гастрономическая зона.
В этом году событие впервые сделают тематическим: на площадке появится луна-парк с аттракционами и сладкой ватой. Также для гостей готовят арт-инсталляции, лекции, дизайнерский маркет, спортивную зону и экспресс-услуги в сфере красоты.
«Пикник Афиши» стартует 8 августа в 14:00 в парке Елагина острова. Расписание выступлений опубликуют ближе к дате. Билеты в продаже на сайте фестиваля.
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