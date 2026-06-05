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Icegergert записал гимн Федерации бокса Петербурга

Рэпер стал автором слов и исполнил трек.

Фото: Дмитрий Крапивин

«Приведи на ринг, я хочу подраться», — зачитывает рэпер Icegergert в новом треке «Гимн федерации». В качестве автора идеи указан замруководителя Федерации бокса Петербурга Максим Кувачев. Бит написал саунд-продюсер Frontyard (постоянный соавтор рэпера), а слова — сам Георгий Гергерт.

Петербургская федерация бокса наследует ленинградской, но организация отсчитывает свою историю еще с дореволюционной секции боксера Эрнеста Лусталло. Под эгидой федерации в городе работают залы, где тренируются дети и подростки, а также готовятся к соревнованиям профессиональные спортсмены.

В интервью Собака.ru Icegergert рассказывал, что какое-то время сам работал в одном из залов федерации. По словам исполнителя, самообороной он, бывший курсант Суворовского училища, занимается с детства.

«Со времен новых стандартов, 2014 года, сборную продолжают формировать креативные руководители, мудрые тренеры и профессиональные атлеты, заслуживающие сегодня высокие спортивные и государственные награды в боксе», — говорится в аннотации к новому релизу Георгия.

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