Icegergert записал гимн Федерации бокса Петербурга

«Приведи на ринг, я хочу подраться», — зачитывает рэпер Icegergert в новом треке «Гимн федерации». В качестве автора идеи указан замруководителя Федерации бокса Петербурга Максим Кувачев. Бит написал саунд-продюсер Frontyard (постоянный соавтор рэпера), а слова — сам Георгий Гергерт.

Петербургская федерация бокса наследует ленинградской, но организация отсчитывает свою историю еще с дореволюционной секции боксера Эрнеста Лусталло. Под эгидой федерации в городе работают залы, где тренируются дети и подростки, а также готовятся к соревнованиям профессиональные спортсмены.