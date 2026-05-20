Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

madk1d и Icegergert: хип-хоп-фестиваль «Атланта» объявил вторую волну артистов

11 и 12 июля артисты выступят на площади Морского вокзала вместе с ЛСП, Yanix, Гуфом и Friendly Thug 52 Ngg.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой летнего фестиваля «Атланта»

11 и 12 июля на площади Морского вокзала состоится четвертый ежегодный фестиваль «Атланта» (Atlanta Summer Festival). Организаторы объявили вторую часть лайн-апа: 11 июля на сцену выйдет звезда саундклауд-рэпа madk1d, а 12-го — Icegergert (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2025), выпустивший в этом году альбом «Глаз Бога».

Всего на два дня запланировали сеты свыше 19 артистов, а также афтерпати до шести утра с отдельной программой и приглашенными гостями. Среди прочих выступят ЛСП, Yanix, Гуф, Friendly Thug 52 Ngg, Bushido Zho и GONE.Fludd.

«Атланта» ориентируется на современную хип-хоп-сцену и дополняет программу мультижанровыми диджей-сетами. Помимо музыкальных площадок, для гостей работают фудкорты с локальной кухней, маркет дизайнеров, фотозоны, развлекательные и лаунж-зоны.

ЛАЙН-АП ФЕСТИВАЛЯ «АТЛАНТА»-2026

11 июля:

  • ЛСП
  • madk1d
  • Yanix
  • GONE.Fludd
  • Bushido Zho
  • Iroh
  • Cakeboy
  • Pepel Nahudi

12 июля:

  • Гуф
  • Icegergert
  • Friendly Thug 52 Ngg
  • Alblak 52
  • A-THIS 52
  • Glocki52
  • MyDee 52
  • SaintPrince 52

Список артистов будут дополнять. Программа афтерпати (18+) станет известна позже.

Фестиваль пройдет 11 и 12 июля с 12:00 до 22:00 (+ ночная часть) на площади Морской Славы, 1. Билеты в продаже.

12+

Читайте также: «Вселенная Icegergert — это мир безопасности, справедливости, и там обязательно присут­ствуют развлечения» — рэпер Георгий Гергерт

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: