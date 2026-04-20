Баста х Гуф, Мальбэк х Сюзанна и Оливия Родриго: что послушать на этой неделе

Olivia Rodrigo — «drop dead» (сингл)

Искрящийся чувствами трек о том, каково это — быть влюбленной, войдет в третий альбом Оливии Родриго «you seem pretty sad for a girl so in love» (релиз 12 июня!) и первый, название которого не является аббревиатурой.

В интервью Зейну Лоу певица объяснила, почему: «Я повзрослела. Я записывала этот альбом, когда мне было 22. Над предыдущими я работала в подростковом возрасте, и мне показалось, что это естественный шаг — немного изменить направление и попробовать что-то новое».