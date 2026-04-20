Баста х Гуф, Мальбэк х Сюзанна и Оливия Родриго: что послушать на этой неделе

А еще сайд-проект DJ Stonik1917, возвращения M.I.A. и Jessie Ware, свежий сингл краша Sombr и другие релизы, вместе с которыми мы войдем в новую семидневку — и вам советуем!
Баста & Гуф — «Баста & Гуф 2026» (альбом)
В 2010 году Баста и Гуф выпустили совместный альбом, который стал культовой работой двух артистов — Jay-Z и Канье с их «Watch the Throne» оказались у нас дома на год раньше оригинала! Спустя 16 лет рэперы повторяют успех: чуть больше чем за 12 часов релиз стал абсолютным рекордсменом Яндекс Музыки, набрав более 120 тысяч лайков.
Olivia Rodrigo — «drop dead» (сингл)
Искрящийся чувствами трек о том, каково это — быть влюбленной, войдет в третий альбом Оливии Родриго «you seem pretty sad for a girl so in love» (релиз 12 июня!) и первый, название которого не является аббревиатурой.
В интервью Зейну Лоу певица объяснила, почему: «Я повзрослела. Я записывала этот альбом, когда мне было 22. Над предыдущими я работала в подростковом возрасте, и мне показалось, что это естественный шаг — немного изменить направление и попробовать что-то новое».
«Психея» — «Прото» (альбом)
На новом альбоме петербуржцев девять ранних песен Дмитрия «Фео» Порубова, которые были написаны им еще в юношеском возрасте, но обрели форму лишь спустя почти 30 лет. Музыканты проделали большую работу по поиску и реставрации компьютерных партий и сэмплов, обновлению аранжировок и текстов.
«Тексты и идеи, рожденные в эпоху внутреннего взрыва — тот случай, когда архив работает не как ностальгия, а как первоисточник», — говорят они.
«Масла» — «Чапмэн Рэд» (сингл)
«Кучу лет у меня была мечта собрать крутую рок-группу и записать с ней мощный альбом», — говорит DJ Stonik1917. Так появился проект «Масла». Слушаем первый сингл с грядущего дебютного альбома «Хит Машина» и помним: первое живое выступление — 23 апреля в Aurora Concert Hall.
Мальбэк х Сюзанна — «Жду тебя» (сингл)
Паверкапл московской сцены конца 2010-х воссоединились и выпустили первый за шесть лет совместный трек. На очереди — будущий альбом, в котором переплетутся «ностальгия, прожитый опыт и обновленное звучание». За продакшен «Жду тебя», а также всех предстоящих релизов от Романа и Сюзанны, отвечает Эмичка.
«Так случилось, довольно символично, что именно этот трек мы и написали первым за шесть лет совместного молчания в августе 2025 года в загородном доме на Новой Риге, и он и стал отправной точкой нашего нового творческого пути», — комментирует Мальбэк.
Sombr — «Potential» (сингл)
Сезон Сомбра! Одной рукой 20-летний музыкант, чей дебютный альбом «I Barely Know Her» заслужил от нас звание одного из лучших в 2025 году, выпускает новый сингл «Potential», другой впервые выходит на сцену Коачеллы — в компании Билли Айдола и с кавером на «Fake Plastic Trees» Radiohead.
M.I.A. — «M.I.7» (альбом)
Седьмой номерной полноформатный релиз британки — это госпел-альбом, семь песен из которого были написаны в семи разных местах за семь дней. В основе — семь труб из книги Откровения (главы 8-11): символические знамения и суды, возвещаемые семью ангелами, которые предваряют апокалиптические катастрофы. Так что название не случайно!
TAPENIGHT — «Два больше чем…» (сингл)
Новый сингл Димки Батарина (не пропускаем ни одной главы соцсетевого челленджа «31 демка каждый день»!) и Андрэ Манолли — как «вырванная, грубо смятая страница из дневника с искренним очерком о фрагменте жизни, когда вера была единственной остаточной валютой в отношениях со второй половиной».
Факт в качестве бонуса: чувственный поп-рок записывали в загородном доме в Тверской области!
Jessie Ware — «Superbloom» (альбом)
Джесси Уэйр впускает нас в свой сад, в котором она — не просто певица, а мать и жена: например, песни «Love You For» и «16 Summers» посвящены ее детям, а «Automatic» воспевает доверие и стабильность, которая есть в ее отношениях с мужем. «Я хотела раскрыть себя немного больше, поэтому сделала меньше метафор и образов», — говорит она.
Lana Del Rey — «First Light» (сингл)
«Get over here аnd play a video game»! Вместе с композитором бондианы Дэвидом Арнольдом Лана Дель Рей записала заглавную тему видеоигры «007 First Light», релиз которой запланирован на 27 мая.
Лайв недели: Mirèle, «Под люстрой»
Третий выпуск серии выступлений посвящен мрачному инди-миру Mirèle. Одним дублем сняты лайвы «Я — сила», «Ночные терзания», «Зависима» и «Бессонница», а также кавер на песню Жанны Агузаровой «Звезда».
