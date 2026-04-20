Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Маковецкий, Кашпурин, Березовский, Мацуев выступят на фестивале «Музыкальная коллекция» в Петербургской филармонии

В программе — классика, сочинения современных композиторов (от Шнитке до Мартынова!) и мировая премьера симфонии Алексея Крашенинникова в память о жертвах катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Димитрис Ботинис
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Петербургской филармонии имени Шостаковича / фото: Сергей Тягин

Димитрис Ботинис

25 апреля в Большом зале Петербургской филармонии начнется 19-й международный фестиваль «Музыкальная коллекция». На открытии Заслуженный коллектив России под управлением Владимира Спивакова исполнит композиции Дмитрия Шостаковича. В партиях фортепиано солирует Денис Мацуев.

Среди главных событий «Музыкальной коллекции» — мировая премьера Симфонии-реквиема Алексея Крашенинникова, посвященной памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС. В годовщину аварии 26 апреля сочинение представит Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Максима Алексеева. Также в этот вечер прозвучит Реквием Моцарта с вокальными партиями хора СПбГУ и солистов Анастасии Калагиной, Ирины Шишковой, Олега Лосева и Юрия Воробьева. Накануне премьеры, 24 апреля, филармония проведет встречу с композитором Крашенинниковым. 

13 мая Денис Мацуев исполнит сонаты Шуберта и Листа, а также Арабеску Шумана. 8 мая пройдет литературно-музыкальный вечер артиста Сергея Маковецкого (с рассказами Чехова!). Серию концертов с классикой академической музыки дополнит выступление камерного оркестра «Дивертисмент» 12 мая: в Малом зале зазвучат мелодии Шнитке, Мартынова, Позюмского и Лавровой.

Всего «Музыкальная коллекция» объединит 17 концертов. Среди прочих на сцену выйдут пианисты Борис Березовский (3 мая со Вторым концертом Рахманинова) и Александр Кашпурин (30 апреля, в программе — Чайковский, Рахманинов и Лист).

Финал фестиваля — 22 мая. Академический симфонический оркестр филармонии под руководством Димитриса Ботиниса сыграет Вторую симфонию Рахманинова и Концерт для альта с оркестром Губайдулиной. Солирует Илья Тарасенко, ведущий — Ярослав Тимофеев.

Подробное расписание и билеты доступны в кассах и на сайте филармонии.

6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: