Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров прочитает в «Полутора комнатах» лекцию о феномене советской киномузыки

Выступление Нестерова — первое событие в параллельной программе «Полутора комнат» к экспозиции KGallery «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается».

Фото: Алексей Костромин

21 апреля в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского выступит с лекцией Олег Нестеров. Музыкант, поэт, продюсер и фронтмен музыкальной группы «Мегаполис» расскажет о советской киномузыке, которая, вопреки форматам и цензуре, преодолевала каноны «социалистического реализма», но парадоксальным образом не получила признания и в эпоху более горизонтальных музыкальных платформ.

На лекции киномузыку рассмотрят как своего рода остров свободы в культурном пространстве СССР. Нестеров коснется проблемы возможного исчезновения архивных композиций ХХ века, которые не оцифровывают. Еще одним сюжетом станет путь художника, который работает в, казалось бы, в прикладном и «низком» жанре, но при этом реализует творческие замыслы.

Лекция Олега Нестерова — первое событие в публичной программе, которую музей «Полторы комнаты» готовит к выставке KGallery «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается». В экспозицию о периоде со второй половины 1950-х до 1960-х годов вошли графические произведения Пабло Пикассо (в том числе знаменитый «Голубь мира»), живопись и графика Бориса Мессерера, Рихарда Васми, Евгения Михнова-Войтенко, показанные впервые рисунки Иосифа Бродского, книжные эскизы Льва Збарского, рукописи и машинописи стихов Геннадия Шпаликова.

Часть материалов проекта отобрали и подготовили сотрудники Европейского университета, букинистического магазина «Академия», музея «Полторы комнаты» и архива любительского кино «ЦИКЛ». Выставка открыта в KGallery до 10 мая. «Полторы комнаты», в свою очередь, пишут, что на их площадке вслед за Нестеровым о культуре 1960-х расскажут и другие авторы и исследователи.

Лекция состоится 21 апреля в 19:00 на Короленко, 14. Билеты в продаже.

16+

