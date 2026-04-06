Петербуржцы простятся с основателем рэп-группы Krec Артемом Бровковым в клубе «Космонавт» 7 апреля

Музыканта, погибшего в аварии на прошлой неделе, похоронят в Нью-Йорке.

7 апреля в клубе «Космонавт» состоится день памяти основателя рэп-группы Krec Артема «Fuze» Бровкова*, которого не стало в конце прошлой недели. 46-летний рэпер погиб в Нью-Йорке — сейчас близкие ждут разрешения, чтобы провести там похороны.

3 апреля петербуржцы организовали на Египетском мосту стихийный мемориал. Фотографии исполнителя, свечи, цветы и колонка с музыкой появились на набережной Фонтанки. Днем 4 апреля на мосту около дома Капустина, известного по фильму «Питер FM», остались уже только цветы, убедился корреспондент Собака.ru.

*Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Стихийный мемориал Артему Бровкову на Египетском мосту. 4 апреля 2026
Фото: Собака.ru

Стихийный мемориал Артему Бровкову на Египетском мосту. 4 апреля 2026

Группа Krec возникла в 2001 году в Петербурге. Музыканты исполняли лирический хип-хоп, в том числе написали композицию «Нежность» — саундтрек к мелодраме «Питер FM». Всего у Krec вышло около 20 альбомов. Fuze был автором большинства песен коллектива.

Осенью 2022 года Бровков с семьей эмигрировал в США. В марте 2025-го его внесли в список иноагентов.

Петербургское прощание с рэпером пройдет 7 апреля с 15:00 до 21:00 на Бронницкой, 24.

