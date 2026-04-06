Петербуржцы простятся с основателем рэп-группы Krec Артемом Бровковым в клубе «Космонавт» 7 апреля

7 апреля в клубе «Космонавт» состоится день памяти основателя рэп-группы Krec Артема «Fuze» Бровкова*, которого не стало в конце прошлой недели. 46-летний рэпер погиб в Нью-Йорке — сейчас близкие ждут разрешения, чтобы провести там похороны.

3 апреля петербуржцы организовали на Египетском мосту стихийный мемориал. Фотографии исполнителя, свечи, цветы и колонка с музыкой появились на набережной Фонтанки. Днем 4 апреля на мосту около дома Капустина, известного по фильму «Питер FM», остались уже только цветы, убедился корреспондент Собака.ru.

*Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов