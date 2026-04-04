Стихийный мемориал основателю рэп-группы Krec Артему Бровкову появился у дома из фильма «Питер FM»

Музыкант, при жизни внесенный в реестр иноагентов, погиб в аварии 1 апреля.

Петербуржцы организовали на Египетском мосту стихийный мемориал основателю рэп-группы Krec Артему «Fuze» Бровкову*, который погиб в США в результате аварии 1 апреля. Фотографии исполнителя, свечи, цветы и колонка с музыкой появились на набережной Фонтанки 3 апреля. Днем 4 апреля на мосту около дома Капустина, известного по фильму «Питер FM», остались уже только цветы, убедился корреспондент Собака.ru.

О гибели рэпера Fuze в ДТП на днях сообщила его жена Валентина Березкина. Артему Бровкову было 46 лет. Его похоронят в Нью-Йорке.

Группа Krec возникла в 2001 году в Петербурге. Музыканты исполняли лирический хип-хоп, в том числе написали композицию «Нежность» — саундтрек к мелодраме «Питер FM». Всего у Krec вышло около 20 альбомов. Fuze был автором большинства песен коллектива.

Осенью 2022 года Бровков с семьей эмигрировал в США.

*В марте 2025 года внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

