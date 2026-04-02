Основатель рэп-группы Krec Артем «Fuze» Бровков погиб в аварии

В марте 2025 года петербургского музыканта внесли в список иноагентов.

Фото: Сергей Мисенко

Основатель петербургской рэп-группы Krec Артем «Fuze» Бровков* погиб в ДТП. О смерти музыканта сообщила его жена Валентина Березкина. Бровкову было 46 лет.

«Мне очень тяжело это писать, но Артема больше нет… Он попал в страшную аварию, врачи сделали все, что смогли, но спасти его не удалось. Я прошу вас помнить и с уважением относиться ко всему, что он делал для мира во всех смыслах этого слова. Я его очень люблю и не знаю других таких добрых и честных людей», — написала Валентина.

Группа Krec возникла в 2001 году в Петербурге. Музыканты исполняли лирический хип-хоп, в том числе написали композицию «Нежность» — саундтрек к фильму «Питер FM». Всего у Krec вышло около 20 альбомов. Fuze был автором большинства песен коллектива.

Осенью 2022 года Бровков с семьей эмигрировал в США.

*В марте 2025 года внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным, близким и коллегам Артема.

Читайте также: Krec. «После детства в центре Петербурга полюбил эстетику спальных районов»

