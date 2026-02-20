Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыкальный театр имени Федора Шаляпина проведет 10-часовой органный концерт в новом зале на Английской набережной

Прозвучат произведения Генделя, Баха, Букстехуде, Пахельбеля, Перселла, Мендельсона, Регера, Дебюсси, Франка, Элгара.

1 марта в Концертном зале на Английской набережной — на новой сцене Музыкального театра имени Шаляпина — состоится инаугурация органа. Концерт-марафон «Орган на все времена» продлится более 10 часов. В программу вошли сочинения Генделя, Баха, Букстехуде, Пахельбеля, Перселла, Мендельсона, Регера, Дебюсси, Франка, Элгара.

В зале на Английской набережной расположен церковный орган, изготовленный в 1877 фирмой Brindley & Foster в городе Шеффилде. До революции здание вместе с инструментом принадлежало петербургской Англиканской церкви, но в советское время службы прекратились. В 2026 году, с открытием новой сцены Музыкального театра, орган зазвучал вновь.

Здание бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа передали в управление театра в 2016 году. Особняк на Английской набережной был пожалован фельдмаршалу Борису Шереметеву еще Петром I, а к концу XVII века помещения заняла англиканская община. Храм действовал до 1919 года: в годы СССР здесь разместились экскурсионное бюро и фольклорный факультет Консерватории.

В двусветном пространстве бывшей церкви уцелели росписи, фрески, дубовые двери, пилястры из искусственного мрамора и витражи фирмы Heaton, Butler and Bayne: с изображением апостолов и тремя святыми, почитаемыми в Британии (Иоанн Креститель, Святая Елизавета и Георгий Победоносец). Сегодня это единственный в России образец английского витражного искусства конца XIX века.

20 января 2026 года зал торжественно открыли после реставрации. На театрализованном концерте выступили музыканты оркестра «Северная Симфония» под руководством Фабио Мастранджело, органист Даниэль Зарецкий и актер театра и кино Владимир Кошевой.

Программа концерта-марафона к инаугурации состоит из четырех частей:

12:00 Даниэль Зарецкий (Петербург) — «Вестминстерские колокола», Аида Глухова (Петербург) — «Прелюдия»

15:00 Тимур Халиуллин (Москва) — «Коронационный марш», Марина Вяйзя (Петербург) — «Ария»

17:30 Мансур Юсупов (Калининград) — «Лунный свет», Регина Каменщикова (Петербург) — «Маленький гармонический лабиринт»

20:00 Александр Новоселов (Петрозаводск) — «Музыка на воде», Вероника Лобарева (Казань) — «Вечерняя звезда», Лилия Печенкина (Германия) — «Фантазия» 

«Орган на все времена» зазвучит 1 марта на Английской набережной, 56. Билеты на каждый концерт марафона продают отдельно на сайте театра.

