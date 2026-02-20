Музыкальный театр имени Федора Шаляпина проведет 10-часовой органный концерт в новом зале на Английской набережной

Здание бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа передали в управление театра в 2016 году. Особняк на Английской набережной был пожалован фельдмаршалу Борису Шереметеву еще Петром I, а к концу XVII века помещения заняла англиканская община. Храм действовал до 1919 года: в годы СССР здесь разместились экскурсионное бюро и фольклорный факультет Консерватории.

В двусветном пространстве бывшей церкви уцелели росписи, фрески, дубовые двери, пилястры из искусственного мрамора и витражи фирмы Heaton, Butler and Bayne: с изображением апостолов и тремя святыми, почитаемыми в Британии (Иоанн Креститель, Святая Елизавета и Георгий Победоносец). Сегодня это единственный в России образец английского витражного искусства конца XIX века.

20 января 2026 года зал торжественно открыли после реставрации. На театрализованном концерте выступили музыканты оркестра «Северная Симфония» под руководством Фабио Мастранджело, органист Даниэль Зарецкий и актер театра и кино Владимир Кошевой.