Оркестр и хор musicAeterna под управлением Курентзиса проведут трансляцию репетиции «Немецкого реквиема» Брамса

Коллектив готовит новую программу, с которой выступит в Петербурге 3 апреля.
2 апреля оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса проведут репетицию перед премьерой новой программы с сочинениями Дьердя Куртага и Иоганнеса Брамса. Работу музыкантов над «Немецким реквиемом» Брамса покажут онлайн на сайте и в соцсетях коллектива, а также на ресурсах TheatreHD.
Трансляцию проводят в рамках проекта Currentzis Lab. Оркестр и хор уже показывали в прямом эфире работу над Пятой симфонией Густава Малера и Пятой симфонией Дмитрия Шостаковича. На предстоящей репетиции «Немецкого реквиема» выступят солисты Ивета Симонян и Владислав Чижов.
Зрительская премьера новой программы состоится 3 апреля в Большом зале Петербургской филармонии. С «Немецким реквиемом» Брамса прозвучат «Песни уныния и печали» и «Надгробие для Штефана» Куртага. 5 и 6 апреля коллектив выступит в Большом зале московской консерватории.
Новый репертуар концертов musicAeterna раскрывается как размышление о жизни, смерти и бессмертии. В программу вошли сочинения, партитуры которых отличаются тембровым разнообразием. В «Надгробии для Штефана» Куртага нежным соло гитары отвечают большие группы инструментов, среди которых — колокола, гонги, свистульки и пластиковые стадионные трубы, которые расположены в разных частях сцены. Партитура «Песен уныния и печали» для хора и инструментов тоже включает редкие тембры: челесту, две фисгармонии, четыре баяна и массивную группу ударных.
К премьере musicAeterna подготовили серию просветительских событий Лаборатории современного зрителя в Петербурге и в Москве. 3 апреля в 18:00 композитор и музыковед Ольга Алюшина выступит в Доме Радио (Невский, 62) с лекцией «Oggetto trovato Дьердя Куртага». Вход свободный, нужна регистрация.
Трансляция с репетиции «Немецкого реквиема» стартует 2 апреля в 20:00 на сайте и в паблике musicAeterna, а также на ресурсах TheatreHD.
