Оркестр и хор musicAeterna под управлением Курентзиса проведут трансляцию репетиции «Немецкого реквиема» Брамса

2 апреля оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса проведут репетицию перед премьерой новой программы с сочинениями Дьердя Куртага и Иоганнеса Брамса. Работу музыкантов над «Немецким реквиемом» Брамса покажут онлайн на сайте и в соцсетях коллектива, а также на ресурсах TheatreHD.

Трансляцию проводят в рамках проекта Currentzis Lab. Оркестр и хор уже показывали в прямом эфире работу над Пятой симфонией Густава Малера и Пятой симфонией Дмитрия Шостаковича. На предстоящей репетиции «Немецкого реквиема» выступят солисты Ивета Симонян и Владислав Чижов.