Оркестр и хор musicAeterna Курентзиса представят в Петербурге новую программу с музыкой Куртага и Брамса

3 апреля в Большом зале Петербургской филармонии оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса выступит с новой программой. Коллектив исполнит «Песни уныния и печали» и «Надгробие для Штефана» Дьердя Куртага, а также «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса.

Новый репертуар концертов musicAeterna раскрывается как размышление о жизни, смерти и бессмертии. В программу вошли сочинения, партитуры которых отличаются тембровым разнообразием. В «Надгробии для Штефана» Куртага нежным соло гитары отвечают большие группы инструментов, среди которых — колокола, гонги, свистульки и пластиковые стадионные трубы, которые расположены в разных частях сцены. Партитура «Песен уныния и печали» для хора и инструментов тоже включает редкие тембры: челесту, две фисгармонии, четыре баяна и массивную группу ударных.