Оркестр и хор musicAeterna Курентзиса представят в Петербурге новую программу с музыкой Куртага и Брамса

Коллектив выступит в Большом зале филармонии в апреле.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой musicAeterna

3 апреля в Большом зале Петербургской филармонии оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса выступит с новой программой. Коллектив исполнит «Песни уныния и печали» и «Надгробие для Штефана» Дьердя Куртага, а также «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса.

Новый репертуар концертов musicAeterna раскрывается как размышление о жизни, смерти и бессмертии. В программу вошли сочинения, партитуры которых отличаются тембровым разнообразием. В «Надгробии для Штефана» Куртага нежным соло гитары отвечают большие группы инструментов, среди которых — колокола, гонги, свистульки и пластиковые стадионные трубы, которые расположены в разных частях сцены. Партитура «Песен уныния и печали» для хора и инструментов тоже включает редкие тембры: челесту, две фисгармонии, четыре баяна и массивную группу ударных.

Читайте также: Как Теодор Курентзис собрал самый нестандартный, обсуждаемый и модный российский оркестр musicAeterna

На «Немецком реквиеме» Брамса к оркестру и хору musicAeterna присоединятся солисты: артистка Академии имени Антона Рубинштейна, сопрано Ивета Симонян и солист оперной группы Большого театра, баритон Владислав Чижов.

В феврале 2026 года венгерскому композитору Дьердю Куртагу исполнилось 100 лет. Центральная тема творчества Куртага — человек на пороге небытия — раскрывается в сочетании с музыкой Брамса по-новому: отчаянию классика XX века отвечают утешение и надежда, наполняющие музыку крупнейшего композитора XIX столетия.

Начало концерта 3 апреля в 20:00. Билеты в продаже на сайте Петербургской филармонии.

