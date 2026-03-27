Евгений Цыганов выступит с рок-группой «Ме4та» в «Севкабель Порту»

7 апреля актер Евгений Цыганов выступит с созданной им рок-группой «Ме4та» в клубе Factory 3 на территории «Севкабель Порта». В программе — собственные песни музыкантов и тексты разных авторов. В плотном гитарном звучании «Ме4та» совмещает альтернативу, серф-рок и фанк.

Евгений Цыганов создал свою группу в 2015 году — изначально она называлась «POKAPRRЁT». Под названием «Ме4та» коллектив возродился в марте 2024-го. Сейчас в нем играют гитарист Андрей Муравкин, басист Михаил Химаков и ударник Антон Владимирский-Латаев. Цыганов играет на гитаре и поет.