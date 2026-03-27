Евгений Цыганов выступит с рок-группой «Ме4та» в «Севкабель Порту»

Серф, фанк и альтернатива, авторские песни и каверы прозвучат 7 апреля.
Евгений Цыганов с дочерью Полиной
7 апреля актер Евгений Цыганов выступит с созданной им рок-группой «Ме4та» в клубе Factory 3 на территории «Севкабель Порта». В программе — собственные песни музыкантов и тексты разных авторов. В плотном гитарном звучании «Ме4та» совмещает альтернативу, серф-рок и фанк.
Евгений Цыганов создал свою группу в 2015 году — изначально она называлась «POKAPRRЁT». Под названием «Ме4та» коллектив возродился в марте 2024-го. Сейчас в нем играют гитарист Андрей Муравкин, басист Михаил Химаков и ударник Антон Владимирский-Латаев. Цыганов играет на гитаре и поет.
«Ме4та» исполнила интро «Миром правит любовь» к сериалу Сергея Минаева «Первый номер». В трагикомической истории о русском глянце, вышедшей на стриминге в 2024 году, Цыганов сыграл популярного в прошлом писателя Константина Иноземцева, которому предложили стать главным редактором журнала.
Евгений Цыганов
Актер, фронтмен группы «Ме4та» — в интервью Собака.ru:
Концерт — неважно, классику исполняют или рок, — это всегда ритуальный акт: люди на сцене создают музыку, которая существует только в данный конкретный момент. Звучание зависит от вдохновения первых скрипок, от энергии дирижера в этот день. Оно может случиться рядовым, а может оказаться чудом. Кстати, похожая история происходит в театре, поэтому я и люблю сцену, — создается общая вибрация, и мы вдруг становимся зрителями или участниками и свидетелями уникального звучания.
«Ме4та» выйдет на сцену 7 апреля в 19:00 на Кожевенной линии, 40д. Билеты в продаже.
