Евгений Цыганов выступит с рок-группой «Ме4та» в «Севкабель Порту»

Серф, фанк и альтернатива, авторские песни и каверы прозвучат 7 апреля.

Евгений Цыганов с дочерью Полиной

7 апреля актер Евгений Цыганов выступит с созданной им рок-группой «Ме4та» в клубе Factory 3 на территории «Севкабель Порта». В программе — собственные песни музыкантов и тексты разных авторов. В плотном гитарном звучании «Ме4та» совмещает альтернативу, серф-рок и фанк.

Евгений Цыганов создал свою группу в 2015 году — изначально она называлась «POKAPRRЁT». Под названием «Ме4та» коллектив возродился в марте 2024-го. Сейчас в нем играют гитарист Андрей Муравкин, басист Михаил Химаков и ударник Антон Владимирский-Латаев. Цыганов играет на гитаре и поет.

Изображения предоставлены «Собака.ru» Евгением Цыгановым

«Ме4та» исполнила интро «Миром правит любовь» к сериалу Сергея Минаева «Первый номер». В трагикомической истории о русском глянце, вышедшей на стриминге в 2024 году, Цыганов сыграл популярного в прошлом писателя Константина Иноземцева, которому предложили стать главным редактором журнала.

Актер, фронтмен группы «Ме4та» — в интервью Собака.ru:

Концерт — неважно, классику исполня­ют или рок, — это всегда ритуальный акт: люди на сцене создают музыку, которая су­ществует только в данный конкретный мо­мент. Звучание зависит от вдохновения пер­вых скрипок, от энергии дирижера в этот день. Оно может случиться рядовым, а мо­жет оказаться чудом. Кстати, похожая исто­рия происходит в театре, поэтому я и люблю сцену, — создается общая вибрация, и мы вдруг становимся зрителями или участника­ми и свидетелями уникального звучания.

«Ме4та» выйдет на сцену 7 апреля в 19:00 на Кожевенной линии, 40д. Билеты в продаже.

