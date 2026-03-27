Фронтмен группы Brazzaville Дэвид Браун — про места силы в Петербурге, мечту о фите с Боярским и любовь к фильму «Брат»

Почему Петербург возвращает веру в человечество

Вы выросли в Лос-Анджелесе, в юности отправились в кругосветное путешествие, а позже активно гастролировали с группой Brazzaville. Сейчас фиксируем окончательный переезд в Россию?

Судя по всему, да (Смеется.). Я часто провожу время в Туле, где находится мой бизнес по производству микрофонов «Союз», а еще летаю в Барселону и Лос-Анджелес. Но последние годы я стал называть вторым домом Петербург, потому что в нем живет моя невеста. Раньше получалось бывать здесь только по случаю концертов, но теперь я по-настоящему влюбился. Это один из лучших городов мира!

Процесс ассимиляции дался легко?

В моем родном Лос-Анджелесе проблематично жить, если у тебя нет машины. В Петербурге я не испытываю таких трудностей. Плюс Россия очень выросла в плане сервиса за последние двадцать лет. Да, я не говорю по-русски идеально, но мне легко объясниться с людьми. Например, таксисты всегда очень радуются моему происхождению. Один из них даже сделал такой комплимент: «Ты американец, но нормальный человек» (Смеется.).

У вас уже появились локальные места силы?

Одна из главных точек притяжения — «Подписные издания». Этот магазин возвращает мне веру в человечество! Когда я прихожу туда и вижу молодых людей, которые покупают книги или просто проводят время вместе офлайн, я думаю, что еще не все потеряно. Моя дочь романтизирует 1980-е и 1990-е годы — то есть эпоху до интернета и социальных сетей. «Подписные» доказывают, что даже сегодня общение возможно не только в виртуальном пространстве. Еще одна любимая локация — Главный штаб, где можно увидеть работы импрессионистов. Я бывал в Музее Орсе в Париже, но Эрмитаж произвел на меня гораздо большее впечатление.

А что насчет музыкальных площадок? Где в Петербурге выступать и слушать чужие треки?

У меня много замечательных воспоминаний об уже закрывшихся клубах, где мы давали концерты с Brazzaville: это и Red, и «Платформа» (кстати, там я познакомился с промоутером Денисом Рубиным, ставшим моим близким другом!). Еще однажды мы играли в Главном штабе, что было невероятно. Из ныне существующих площадок мне по вкусу Aurora Concert Hall.