Вечер памяти солиста Shortparis Николая Комягина пройдет в клубе «Космонавт»

1 апреля в 19:00 в петербургском клубе «Космонавт» пройдет вечер памяти Николая Комягина. Встречу анонсировал участник Shortparis Данила Холодков, хотя организаторы подчеркивают, что это не официальное мероприятие коллектива.

«Приглашаем принять участие в разговоре о жизни, творчестве, искусстве и любви», — пишут в анонсе. Список гостей вечера станет известен позже.

Солиста арт-панк-группы Shortparis, искусствоведа и актера Николая Комягина не стало 20 февраля — сердце музыканта не выдержало после тренировки по боксу. Артисту было 39 лет. Прощание с музыкантом прошло 24 февраля в Феодоровском соборе Петербурга. Комягин похоронен на Смоленском кладбище.

Вечер памяти состоится 1 апреля на Бронницкой, 24. Двери откроют с 18:30. Вход свободный по регистрации.

