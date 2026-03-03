Группа «Пикник» исполнит альбом «Харакири» с участниками оригинальной записи 1991 года

21 марта рок-группа «Пикник» выступит с концертом в «Шклярский Experience» — арт-пространстве фронтмена Эдмунда Шклярского. Коллектив исполнит альбом «Харакири» вместе с участниками оригинальной записи 1991 года: Виктором Евсеевым и Леонидом Кирносом.

В концерте примут участие все музыканты нынешнего состава «Пикника». Клавишную партию в песне «Там, на самом на краю земли» исполнит внучка Сергея Воронина Анна — самого клавишника не стало в 2006 году. В инструментальной композиции «Новая азбука» зазвучат ситар и волынка, подаренная группе. Две песни, тоже записанные в 1990-х, исполнят на польском языке.

Группа «Пикник» выпустила пятый студийный альбом «Харакири» в 1991 году. Релиз из восьми композиций перезаписали в 2004 году со специальной версией песни «Романс», а в 2014-м переиздали на виниле без бонусов.