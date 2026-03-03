Группа «Пикник» исполнит альбом «Харакири» с участниками оригинальной записи 1991 года

Концерт состоится 21 марта в арт-пространстве «Шклярский Experience».

Эдмунд Шклярский
Игорь Можейко для Собака.ru

Эдмунд Шклярский

21 марта рок-группа «Пикник» выступит с концертом в «Шклярский Experience» — арт-пространстве фронтмена Эдмунда Шклярского. Коллектив исполнит альбом «Харакири» вместе с участниками оригинальной записи 1991 года: Виктором Евсеевым и Леонидом Кирносом.

В концерте примут участие все музыканты нынешнего состава «Пикника». Клавишную партию в песне «Там, на самом на краю земли» исполнит внучка Сергея Воронина Анна — самого клавишника не стало в 2006 году. В инструментальной композиции «Новая азбука» зазвучат ситар и волынка, подаренная группе. Две песни, тоже записанные в 1990-х, исполнят на польском языке.

Группа «Пикник» выпустила пятый студийный альбом «Харакири» в 1991 году. Релиз из восьми композиций перезаписали в 2004 году со специальной версией песни «Романс», а в 2014-м переиздали на виниле без бонусов.

Фото: Собака.ru
Фото: Собака.ru

Арт-пространство «Шклярский. Experience», которое станет площадкой мартовского концерта, открыли в сентябре 2025 года во дворце «Олимпия». Проектом занимается фронтмен «Пикника» Эдмунд Шклярский и его дочь, драматург Алина Шклярская. В «Шклярский Experience» проходят концерты, спектакли, дискуссии и выставки.

Концерт «Харакири» состоится 21 марта в 19:00 на Литейном проспекте, 14. Билеты в продаже.

