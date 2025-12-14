Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Гитару Курта Кобейна стоимостью 6 млн долларов передали музыкальному колледжу в Лондоне

Электроакустическую гитару Martin D-18E, на которой Курт Кобейн играл во время концерта MTV Unplugged в 1993 году, передали в коллекцию Королевского музыкального колледжа в Лондоне.

Фото: James Manning — PA Images/Getty Images

Инструмент был переоборудован под левую руку Кобейна. Как рассказывала его вдова Кортни Лав, именно на этой гитаре музыкант играл в последний раз перед гибелью, сообщает издание NME.

Martin D-18E сначала принадлежала дочери артиста Фрэнсис Бин Кобейн, однако после ее развода с Исайей Сильвой в 2018 году гитара перешла к нему. В 2020 году Сильва выставил инструмент на торги Julien’s Auctions, где он был продан за рекордные 6 млн долларов. Покупателем стал глава австралийской компании Rode Питер Фридман, который позже подтвердил, что передаст гитару в дар Королевскому музыкальному колледжу в Лондоне, посвятив этот жест памяти своего отца Генри Фридмана.

Ранее, в апреле, на аукционе была продана гитара Fender Stratocaster, разбитая Кобейном в 1992 году, — за нее заплатили 101,5 тыс. долларов. А в сентябре на торги выставили 45-минутную запись концерта Nirvana, где музыкант уничтожает две гитары.

