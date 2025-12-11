В день рождения Родиона Щедрина Мариинский театр представит специальную памятную программу

16 декабря, к 93-летию со дня рождения композитора Родиона Щедрина, Мариинский театр представит на своих сценах специальную программу в его память.

В 12:00 на Исторической сцене смотрим балет «Кармен-сюита» на музыку Бизе и в транскрипции Щедрина в хореографии Альберто Алонсо. Партии исполнят Екатерина Кондаурова, Эван Капитен и другие солисты. Дирижировать будет Арсений Шупляков. А вечером, в 19:30, на той же площадке покажут балет «Конек-Горбунок». Партию Ивана-дурака исполнит Александр Сергеев, Царь-девицы — Виктория Терешкина. За дирижерским пультом — Владислав Карклин.

В 19:00 на сцене Мариинский-2 будет представлена опера «Мертвые души» в отмеченной «Золотой маской» постановке режиссера Василия Бархатова и художника Зиновия Марголина. А в Концертном зале прозвучит ранняя опера Щедрина «Не только любовь» в постановке режиссера Александра Кузина. Дирижер — Заурбек Гугкаев.

