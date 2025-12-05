Дебютант фестиваля Pianissimo Асхад Шогенцуков: «Петербург — самый вдохновляющий город»

Асхад, ты только что приехал из Ниццы, где участвовал в конкурсе. Ждем подробностей!

С удовольствием! Он называется French Riviera Masters. Все прослушивания проходили в фойе Оперного театра Ниццы. Я вышел в полуфинал. Кстати, из четырех полуфиналистов трое были из России!

Какие впечатления?

Меня поразило, насколько открытыми оказались члены жюри. После выступления я подошел к каждому, чтобы услышать комментарии, и все они показали свои записи. Очень доброжелательные и отзывчивые.

Ты ведь впервые был во Франции? Что запомнилось больше всего?

Я много ездил по городкам Ривьеры. Одна из моих любимых книг — «Собор парижской Богоматери» Виктора Гюго. Теперь, побывав во французских землях, я перечитываю ее иначе: все в ней видится мне несколько по-другому. Кроме этого, мне точно запомнятся лазурный цвет воды и совершенно необыкновенный морской запах. Один день я провел в Ментоне, последней из коммун французской Ривьеры на пути к итальянской границе. Она, конечно, очаровывает пленительной красотой приморских Альп и ароматом знаменитых местных лимонов.

Расскажи про следующие локации в твоем to-do list.

Италия и Австрия, родина Моцарта.