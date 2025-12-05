Дебютант фестиваля Pianissimo Асхад Шогенцуков: «Петербург — самый вдохновляющий город»

В понедельник, 8 декабря зимний сезон фестиваля Pianissimo в Эрмитаже открывает пианист-нюкамер Асхад Шогенцуков. В портфолио многообещающего ученика Александра Сандлера и Петра Лаула, а также студента третьего курса консерватории — роскошный максимум из достижений: участие в Московском международном конкурсе Владимира Крайнева и премии от Фонда культурных инициатив имени Юрия Темирканова, в фестивале Мариинского театра «Лики современного пианизма» и концертных программах фонда Владимира Спивакова.
Танцобозреватель Собака.ru и автор телеграм-канала VeryBallet Ольга Угарова встретилась с Асхадом в царском люксе отеля «Астория», чтобы в атмосфере парфюмерного дома Marc-Antoine Barrois поговорить о наставниках, чувстве свободы на сцене, а также дебюте в Петербурге (с программой из Равеля, Чайковского, Скрябина, Метнера и Шопена!).
Асхад, ты только что приехал из Ниццы, где участвовал в конкурсе. Ждем подробностей!
С удовольствием! Он называется French Riviera Masters. Все прослушивания проходили в фойе Оперного театра Ниццы. Я вышел в полуфинал. Кстати, из четырех полуфиналистов трое были из России!
Какие впечатления?
Меня поразило, насколько открытыми оказались члены жюри. После выступления я подошел к каждому, чтобы услышать комментарии, и все они показали свои записи. Очень доброжелательные и отзывчивые.
Ты ведь впервые был во Франции? Что запомнилось больше всего?
Я много ездил по городкам Ривьеры. Одна из моих любимых книг — «Собор парижской Богоматери» Виктора Гюго. Теперь, побывав во французских землях, я перечитываю ее иначе: все в ней видится мне несколько по-другому. Кроме этого, мне точно запомнятся лазурный цвет воды и совершенно необыкновенный морской запах. Один день я провел в Ментоне, последней из коммун французской Ривьеры на пути к итальянской границе. Она, конечно, очаровывает пленительной красотой приморских Альп и ароматом знаменитых местных лимонов.
Расскажи про следующие локации в твоем to-do list.
Италия и Австрия, родина Моцарта.
Сейчас ты учишься на третьем курсе консерватории, но по-прежнему берешь уроки у Александра Сандлера, с которым занимался в школе. Почему?
Первая встреча с Александром Михайловичем — один из самых важных моментов моей жизни. Сразу было впечатление, что он очень давно меня знает, и между нами нет барьеров. Александр Михайлович всегда может точно поставить диагноз и подметить проблемы, над которыми надо работать. За школьные годы я очень изменился благодаря ему, особенно, мое психологическое состояние: я стал чувствовать больше свободы на сцене.
Ты вырос в Кабардино-Балкарии, и чтобы послушать патриархов сцены — Мацуева и Канторова — тебе нужно было по два часа добираться до Владикавказа. Затем ты оказался в большом и незнакомом для тебя городе Петербурге, вдали от дома. Внимание, вопрос: что помогает не сдаваться в сложных жизненных обстоятельствах?
Вера в свои возможности и глобальная идея.
И твоя глобальная идея...
Мне хотелось бы знакомить слушателей с музыкой, которая не очень известна, но заслуживает широкого признания.
8 деабря ты не просто дебютируешь на Pianissimo, а открываешь в Эрмитаже зимний сезон фестиваля. Что для тебя значит это событие?
Я чувствую большую ответственность. Для меня это и дебют в Петербурге: я впервые выступаю здесь с сольным концертом в рамках такого серьезного события.
Ждем спойлеры: какую ты подготовил программу?
Цикл пьес Равеля «Отражения», тема с вариациями Чайковского, прелюдии Скрябина, соната-элегия Метнера, а у Шопена я выбрал не самый популярный ноктюрн — №2, ми-бемоль мажор, сочинение 55.
Святослав Рихтер говорил, что исполнитель — одновременно и музыкант, и артист. Кто в этом смысле твои примеры для подражания?
Юрий Темирканов, Григорий Соколов, Марта Аргерих, Эмиль Гилельс и Генрих Нейгауз.
Есть ли музыкальное событие, которое тебя потрясло?
Когда я приехал из Кабардино-Балкарии, то попал на выступление своего нынешнего педагога Петра Лаула. Он исполнил в Большом зале филармонии пять концертов Бетховена за один вечер. Это было что-то невероятное!
Поделись своей профессиональной мечтой.
Чтобы в моем репертуаре были все произведения какого-то одного композитора, как у Петра Лаула — сочинения Скрябина.
По секрету: что именно тебя вдохновляет?
Природа. Горные пейзажи мне ближе всего: они сопровождают меня с детства, и с ними связано много воспоминаний. Некоторые города тоже воодушевляют. Петербург, наверное, — самый вдохновляющий город.
Почему?
Я живу здесь уже пять лет, увидел все достопримечательности и побывал во всех музеях. Но каждый раз когда гуляю, потрясен петербургским наследием и красотой! Особенно люблю безлюдную и вымощенную булыжниками Галерную улицу с ее переулками, которые выходят к широкой набережной.
Как ты думаешь, какой аромат подошел бы Петербургу?
Он напоминал бы что-то согревающее, с древесными и кожаными нотами, которые создают ощущение уюта, но при этом имеют холодные акценты, отражающие сложность и многогранность города. Первоначально Петербург может показаться запутанным, но со временем открываются его доброта и шарм.
Последнее — Петербург уже стал для тебя домом?
Не думаю, что станет, но для меня это точно не чужой город.
Текст: Ольга Угарова
Фото: Дарья Грицай
