«Бомба-Октябрь» преследует Аню Чиповскую в клипе «Как хорошо». Его сделали вручную из 3000 кадров!

Актер Роман Евдокимов («Перевал Дятлова», «Фишер», «Обоюдное согласие») дебютировал с клипом в качестве режиссера.
Актер, выпускник Мастерской Брусникина, поэт и композитор Вася Михайлов анонсировал клип на песню «Как хорошо». Ролик представят 1 декабря в 14:00.
Главную роль в короткометражном триллере (с намеками на «Конец насилия» Вима Вендерса и «Секс, ложь и видео» Стивена Содерберга) сыграла Анна Чиповская. Лирического героя — сам Михайлов. Здесь он сталкер, зависимый от своего одиночества. Единственный способом узнать другого для него — через объектив фотоаппарата: «останавливая мгновения, но не допуская мысли о том, что может их прожить».
Клип создан с использованием стоп-моушен анимации — вручную художниуа Саша Антонова и режиссер Роман Евдокимов собрали более 3 тысяч кадров, которые объединили в необычную анимацию. И все без помощи ИИ!
Оператором-постановщиком выступил Леша Янков, монтаж — Влад Каптур.
Напомним, четвертый студийник «Л’» музыкального проекта «Бомба-Октябрь» вышел 24 октября на музыкальных стримингах.
Режиссер:
Часть нашего клипа выполнена в очень необычной и трудоемкой технике — это анимация, где каждый кадр сделан вручную. Художница Лада Баева, которая пару лет назад научила меня цианотипии — невероятно красивому способу печати изображений, который появился в середине 19 века, смело приняла мой вызов: «а давай сделаем видео из цианотипических отпечатков?» , и, в итоге, вместе мы сделали больше 3000 отпечатков вручную. Мультфильм в начале, титры и огромная мозаика 5 на 6 метров в виде портрета Ани Чиповской, которую наш герой собирает из ее маленьких фотографий — все это сделано руками. Что касается мозаики — это отдельная история: мы с Ладой отпечатали кучу портретов Ани Чиповской, но собрать из них огромный портрет на всю стену, стало отдельной сложнейшей задачей, которую так круто выполнили замечательные художницы Александра Любарская, Саша Антонова, Саша Зинченко и Аня Годо. Любарская две недели вручную собирала из наших отпечатков макет, который затем девчонки переносили на стену. Эта титаническая работа по итогу дала в кадре тут самую любовь и теплоту, которую мы так хотели чувствовать между нашими героями. Ни одна нейросетка так пока не может — слишком неправильно, нелогично, слишком по-человечески. По-настоящему.
