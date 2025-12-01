«Бомба-Октябрь» преследует Аню Чиповскую в клипе «Как хорошо». Его сделали вручную из 3000 кадров!

Актер, выпускник Мастерской Брусникина, поэт и композитор Вася Михайлов анонсировал клип на песню «Как хорошо». Ролик представят 1 декабря в 14:00.

Главную роль в короткометражном триллере (с намеками на «Конец насилия» Вима Вендерса и «Секс, ложь и видео» Стивена Содерберга) сыграла Анна Чиповская. Лирического героя — сам Михайлов. Здесь он сталкер, зависимый от своего одиночества. Единственный способом узнать другого для него — через объектив фотоаппарата: «останавливая мгновения, но не допуская мысли о том, что может их прожить».

Клип создан с использованием стоп-моушен анимации — вручную художниуа Саша Антонова и режиссер Роман Евдокимов собрали более 3 тысяч кадров, которые объединили в необычную анимацию. И все без помощи ИИ!

Оператором-постановщиком выступил Леша Янков, монтаж — Влад Каптур.

Напомним, четвертый студийник «Л’» музыкального проекта «Бомба-Октябрь» вышел 24 октября на музыкальных стримингах.