Как серый кардинал детской музыки в России Михаил Чертищев воспитывает и продюсирует звезду — исполнительницу главного хита 2024-го «Sigma Boy» Betsy

СЕСТРЕНКА-ДИДЖЕЙ, ДЕТСАДОВСКАЯ БАЗА И ЖЕЛАНИЕ ПОДДАТЬ ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Света, какой ты видишь свою музыку через 10 лет?

СВЕТА: Пока что я не планирую менять свой стиль. Через 10 лет мне будет 22 года и, скорее всего, у меня будут фиты. Очень хочу с Charli XCX! У меня сменится стиль, все равно придется менять аудиторию. Но, думаю, это будет такая же энергичная музыка, как сейчас, только немного более взрослая.

Получается, внутри тебя горит огонь! Как ты его поддерживаешь?

СВЕТА: В этом мне помогает моя семья. И конечно, подбадривает младшая сестра Танюша. В ней много энергии, она позитивная, а еще — самый настоящий профессионал: у нее тренировки по танцам каждый день по 2-3 часа. Я люблю смотреть с ней мультики, люблю мыть ей голову — у нее длинные волосы, почти до колен, и процесс прям очень затягивает, это так кайфово!

Звучит медитативно! И ей всего 6 лет?

СВЕТА: Да, и она диджеит на моих выступлениях. Весь концерт косичкой крутит.

У вас фэмили-бизнес! Света поет, папа Михаил пишет песни, мама Надежда ставит танцы, сестра Таня диджеит. Как так получилось?

МИХАИЛ: С Танюшей — спонтанно: на один из концертов мы поехали вместе и предложили ей подиджеить. Зарядили, сказали, что у нее сейчас серьезная задача, нужно показать уровень, будет свой трон в виде стола. Танюша — перфекционист: если к чему-то подходит, то основательно. Вот Света — человек-праздник, всегда открытая. Танюша собранная, с осторожностью к людям относится. Помню, когда Свету в садик водил, она всегда заходила с криком «Здравствуйте!» на всю группу. Танюша спокойненько зайдет, поздоровается, если где-то толпа-суета — будет в сторонке смотреть. У нее нет желания быть в буре событий.

СВЕТА: Не как у меня!

МИХАИЛ: Да, Светуся отличается в этом плане. Она — человек-праздник, всегда открытая. Танюша более собранная, с осторожностью к людям относится. Помню, когда Свету в садик водил, она всегда заходила с криком «Здравствуйте!» на всю группу. Танюша спокойненько зайдет, со всеми поздоровается, если где-то толпа-суета — она будет в сторонке смотреть. У нее нет желания быть в буре событий и с кем-то конкурировать.

СВЕТА: Да, поддать кому-то у нее тоже нет желания.

А у тебя оно есть?

СВЕТА: В садике у меня была подружка, с которой мы постоянно ссорились. Выше меня прямо значительно, сантиметров, наверное, на 15. У нее была любимая фраза: «Света, ты че, дурочка, не?». С такой прямо интонацией говорила! Например, когда соревновались, кто первый оденется и будет открывать дверь. Было у вас такое в садике?

Если бы я помнила!

СВЕТА: А мы соревновались. И когда я подходила к двери первой, она говорила: «Света, ты че, дурочка, не?».

И кто из вас чаще открывал дверь первой?

СВЕТА, гордо: Я! Была еще одна интересная ситуация… В садике же пластилин всегда один — черного цвета. Мы сидим, лепим всей группой. И у этой девочки откуда-то появляется такой зеленый, яркий пластилин. Она дала его своей подружке, а я у нее попросила, потому что не знала, чей он на самом деле. И девочка такая: «Света, ты че, это мой пластилин!». Я такая, нет, мне его твоя подруга дала. Она такая, нет, верни мне его. Я такая, нет, не верну (Смеется.). И она по моей поделке — раз кулаком! Я сообразила, поделочку к себе — и по ее вдарила тоже.

МИХАИЛ: Мама рассказывала: заходит в группу, одна ударила по одной поделке, другая по другой — и стоят плачут вдвоем.

Это детсадовская база! Света, получается, когда ты видишь несправедливость, ты обязательно будешь выступать против?

СВЕТА: О-о-о, да!

МИХАИЛ: Любит отстаивать свои права.