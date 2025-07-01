Как серый кардинал детской музыки в России Михаил Чертищев воспитывает и продюсирует звезду — исполнительницу главного хита 2024-го «Sigma Boy» Betsy

Михаил Чертищев — автор саундтреков к «Лунтику» и мультфильмам про трех богатырей, песни «Лабиринт», с которой петербурженка Варвара Стрижак добралась до отборочного финала детского «Евровидения»-2011, а еще отец Светланы Чертищевой aka Betsy.
12-летняя блогерша ипевица Betsy из Петербурга вместе с Машей Янковской возглавила c треком «Сигма Бой» всемирный чарт Spotify Viral 50 Global, попала в десятку Billboard «The Hot Dance/Pop Songs» в одном ряду с Charli XCX и Билли Айлиш, собрала более 130 миллионов прослушиваний на YouTube, вызвала споры в Европарламенте — одним только хитом про «обо мне мечтают так, как будто я биткоин», который Чертищев написал в соавторстве с исполнителем Муккой (да, та самая «Девочка с каре»!)
На Михаиле: куртка NON-STUFF BY MIA, худи TABLOID, лонгслив DIESEL, брюки USHATAVA, ботинки BALENCIAGA
На Betsy: куртка с ручной росписью TABLOID, топ MISBHV, шапка MSGM серьги RUSHEV
This is family business: Света поет, папа Михаил пишет песни, мама Надежда — хореограф, ставит танцы. Подрастает и новый артист, сестра Таня: в свои шесть она уже диджеит на выступлениях Betsy и заслужила от сестры звание крутышки.
Михаил Чертищев и Betsy — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2025 в номинации «Музыка». И это наш большой разговор — о большом таланте, большой славе и больших деньгах.
Михаил и Betsy сфотографированы в пространстве «Цистерна» на заводе им. Степана Разина. Проект, популяризирующий мультимедийное искусство (медиаарт и иммерсивные технологии!), открылся в 2024 году в бывшем заводском варочном цехе.
КАК АККОРДЕОНИСТ ИЗ КИНГИСЕППА ПРОШЕЛ ПУТЬ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ — И ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЕВА ПОЛЬНА
Михаил, вы из Кингисеппа. Как и Феликс Бондарев из RSAC, Тесли из «Он Юн», Mia Boyka, певица Гречка. Фиксируем появление новой музыкальной столицы?
Великий кингисеппский магнит талантов! (Смеется.) Мой приятель Серафим Мукка, который помогает нам со словами, да и сам большой артист, из Выксы под Нижним Новгородом. Он рассказывал, что в городе на 50 тысяч человек много артистов. Когда город маленький, люди в нем «голодные» и хотят прийти к успеху.
В Кингисеппе такая же история?
Когда ты проходишь тяжелый путь из тяжелых условий, это и дает стимул к реализации. Плюс, черт его знает, талант... Я из простой семьи: родители врачи. Конец 1990-х: на аккордеон мне копили всей семьей. На участие в большом конкурсе аккордеонистов в Италии всеми родственниками скидывались. И вот я иду по городу Кастельфидардо и думаю: зачем мне это все? Особенно когда родители собирают деньги. Плюс я начал осознавать, что у академических исполнителей не высокий финансовый предел.
Не все становятся Денисом Мацуевым.
В сравнении со звездами шоу-бизнеса даже те, кто в академическом мире станут признанными мэтрами, будут получать кратно меньше — это очень разные цифры. При том, что, безусловно, Денис Мацуев хорошо зарабатывает. Наверное, на уровне Егора Крида. И то, я думаю, что Крид побольше, понимаете? (Смеется.)
Правда, что на ваше решение уйти из академической музыки повлияла Ева Польна?
В 13 лет я переехал в Петербург, чтобы учиться в музыкальном интернате, где находилась самая топовая студия звукозаписи. Вышел погулять. Слышу, будто бы голос Евы Польны. Думаю, господи, ничего себе! Мне казалось, мир поп-музыки недоступен, а тут я слышу, как Юрий Усачев и Ева Польна записывают в моей школе второй альбом «Гостей из будущего». Да, в том числе поэтому уйти из академической музыки было моим осознанным выбором.
На Михаиле: бомбер NON-STUFF BY MIA
ПРОБОВАЛ СЕБЯ В РИНГТОНАХ И МУЛЬТИПЛИКАЦИИ, А НАШЕЛ В МИРОВЫХ ХИТАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Вы — серый кардинал детской музыки в России. Устройте карьерную ретроспективу: как все начиналось?
В студенчестве, когда мне было 19 лет, я написал очень известные на всю страну рингтоны — и впервые понял, что могу делать запоминающиеся мотивы, которые уходят в народ. После окончания Института культуры начал работать главным композитором в большой международной компании Strategic Music: сочинял для мобильных игр Cut the Rope и Doodle God. Мои друзья были в полной уверенности, что все это сделал какой-то заграничный композитор: тогда считали, если саундтрек крутой, значит, точно автор за рубежом написал. Сейчас тенденция другая: все больше появляется русских, которые заходят на весь мир.
Один фонк чего стоит!
А еще беларус nkeeei с «Гламуром», AY YOLA с очень крутой песней «Homay», Катя Лель с «Мармеладным» — понятно, что это старый трек, но он все равно хорошо разошелся. В начале 2000-х такая популярность казалась чем-то невероятным.
Тем не менее, вы ушли и из рингтонов, и из индустрии игр.
Я пару лет проработал в гейминге, написал более 300 композиций и понял, что это не мое. Во-первых, формат, который драматургически понятен, я ничего нового не могу ему дать. Это немного фоновая музыка: тебе нужно написать 2-3 минуты, которые не будет отвлекать человека от игры. Во-вторых, ты получаешь хорошие деньги здесь и сейчас, а дальше ни на что не претендуешь.
Но потом я узнал, что есть музыка для кино. И что за нее — важно — платят роялтис. Познакомился с продюсером студии «Мельница» Александром Боярским, и мне дали поучаствовать в тендере в мультсериал «Барбоскины». «Ты и я, мы с тобой друзья!» (Смеется.) К слову, гонорар мне обозначили тогда десятикратно ниже моему гонорару в гейминге. Но это игра вдолгую, и я сделал правильный выбор: за 10 лет в «Мельнице» написал около 30 полных метров и более 600 серий к мультикам.
С них до сих пор капает процент?
Не очень весомый, к сожалению. Честно, я ожидал большего от этой индустрии. У меня было ощущение, что за 10 лет соберется такой список, благодаря которому я смогу жить на авторские отчисления. Но как показала практика, это не так.
Поэтому решили попробовать себя полноценно в песнях? И даже готовили к детскому «Евровидению» Варвару Стрижак.
Была еще Катя Рябова, которая заняла второе место в 2009 году. Но все изменило шоу «Голос. Дети», которое запустилось в 2014-м. Родители сами начали мне писать.
Например?
Алиса Кожикина — победительница первого сезона, на тот момент самая признанная девчонка в России. Она была на продюсировании у Максима Фадеева, но родители решили уйти. Два года мы с ней работали, выпустили большой хит «Я не игрушка», который собирал в день по 1 миллиону прослушиваний на YouTube и более 100 миллионов в общей сложности — для федерального уровня это невероятные цифры. Практически сразу появилось ощущение у родителей, что это их успех, а я так, просто музыку написал. И мы разошлись. Потом у меня были еще несколько проектов с детьми, и каждый раз я сталкивался с одной и той же проблемой: как только успех приходит, что-то идет не так.
ВОСПИТЫВАЕТ И ПРОДЮСИРУЕТ ЗВЕЗДУ
Сейчас у вас все иначе: вы продюсируете собственную дочь Свету. Как проходит работа над песнями для Betsy?
Просто кайфую, провожу время с семьей: путешествуем, концерты посещаем, природой наслаждаемся. Я жду, когда мне в голову придут какие-то наработки, фиксирую их на диктофон, пропеваю. Переслушиваю, ищу потенциал. Важно, чтобы главная фраза, хук, цепляла. Либо искра есть, либо ее нет. На данный момент у меня порядка четырех мелодий с потенциалом. Не на 200%, а такой, нормальный хит. А надо прям! «Зачем гоняться за хитами, надо просто делать то, что нравится», — это не про меня.
Значит, вам не грозит стать героями одного хита?
Мы уже давно не герои одного хита. Посмотрите на цифры. «Симпл димпл поп ит сквиш»: более 25 миллионов клипов по всему миру, международный хит, был популярен в Азии, Америке и Европе, гремел в 2021 году. «Я тебе поставлю лайк»: треку уже 4 года, год назад он завирусился в Индии, Индонезии и Китае, больше миллиарда прослушиваний только на YouTube. Те же «Котики», которых любят в России. Думаю, что сейчас нет ни одного похожего на нас детского исполнителя, у которого хотя бы несколько песен залетели на весь мир. Чтобы его музыка была интересна и взрослым. В этом наша особенность. Взрослых раскачивает на наших концертах не меньше, чем детей.
На Betsy: лонгслив DIESEL, серьги RUSHEV, кольца SJEW, браслет FLEVO
БЕТОНОМЕШАЛКА КАК РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ, СОЛДАУТ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ И 4,5 КГ КОСМЕТИКИ
Света, кем мечтала стать в детстве?
СВЕТА: Бетономешалкой! Знаете, что меня вдохновило? У нас на даче, когда строился дом, приезжали огромные машины, в том числе бетономешалки. И я смотрела на них, как они крутят вот этой штукой, как заливают бетон... Год, наверное, ходила: «Би-би, я бетономешалка!»
МИХАИЛ: А еще мусоровозом хотела быть.
СВЕТА: Нет, не хотела! Но каждый день к нам приезжал в 9 утра мусоровоз, и я бежала смотреть, как он загребает мусор, меня это так вдохновляло...
МИХАИЛ: Вот что тебя вдохновляет на треки!
Света, ты вообще когда-нибудь представляла себе, что в 12 лет соберешь Кремлевский дворец?
СВЕТА: (Смущенно.) Нет, не думала. Но это прикольно, мне нравится, что такое большое число людей приходит слушать мои песни. И не только мои: в Кремлевском дворце было не мое сольное выступление.
Это правда, что у поколения «альфа» главное хобби — косметика?
СВЕТА: Не у всех, но у многих. Это же так интересно — делать новые макияжи. В повседневной жизни я крашусь, когда иду гулять, с кем давно не виделась. Просто легкий нюд, чтобы какие-нибудь неровности убрать.
МИХАИЛ: У Светуси дома 4,5 килограмма косметики! Я думаю, это абсолютно точно фишка поколения «альфа».
СВЕТА: Это только декоративная!
СЕСТРЕНКА-ДИДЖЕЙ, ДЕТСАДОВСКАЯ БАЗА И ЖЕЛАНИЕ ПОДДАТЬ ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Света, какой ты видишь свою музыку через 10 лет?
СВЕТА: Пока что я не планирую менять свой стиль. Через 10 лет мне будет 22 года и, скорее всего, у меня будут фиты. Очень хочу с Charli XCX! У меня сменится стиль, все равно придется менять аудиторию. Но, думаю, это будет такая же энергичная музыка, как сейчас, только немного более взрослая.
Получается, внутри тебя горит огонь! Как ты его поддерживаешь?
СВЕТА: В этом мне помогает моя семья. И конечно, подбадривает младшая сестра Танюша. В ней много энергии, она позитивная, а еще — самый настоящий профессионал: у нее тренировки по танцам каждый день по 2-3 часа. Я люблю смотреть с ней мультики, люблю мыть ей голову — у нее длинные волосы, почти до колен, и процесс прям очень затягивает, это так кайфово!
Звучит медитативно! И ей всего 6 лет?
СВЕТА: Да, и она диджеит на моих выступлениях. Весь концерт косичкой крутит.
У вас фэмили-бизнес! Света поет, папа Михаил пишет песни, мама Надежда ставит танцы, сестра Таня диджеит. Как так получилось?
МИХАИЛ: С Танюшей — спонтанно: на один из концертов мы поехали вместе и предложили ей подиджеить. Зарядили, сказали, что у нее сейчас серьезная задача, нужно показать уровень, будет свой трон в виде стола. Танюша — перфекционист: если к чему-то подходит, то основательно. Вот Света — человек-праздник, всегда открытая. Танюша собранная, с осторожностью к людям относится. Помню, когда Свету в садик водил, она всегда заходила с криком «Здравствуйте!» на всю группу. Танюша спокойненько зайдет, поздоровается, если где-то толпа-суета — будет в сторонке смотреть. У нее нет желания быть в буре событий.
СВЕТА: Не как у меня!
МИХАИЛ: Да, Светуся отличается в этом плане. Она — человек-праздник, всегда открытая. Танюша более собранная, с осторожностью к людям относится. Помню, когда Свету в садик водил, она всегда заходила с криком «Здравствуйте!» на всю группу. Танюша спокойненько зайдет, со всеми поздоровается, если где-то толпа-суета — она будет в сторонке смотреть. У нее нет желания быть в буре событий и с кем-то конкурировать.
СВЕТА: Да, поддать кому-то у нее тоже нет желания.
А у тебя оно есть?
СВЕТА: В садике у меня была подружка, с которой мы постоянно ссорились. Выше меня прямо значительно, сантиметров, наверное, на 15. У нее была любимая фраза: «Света, ты че, дурочка, не?». С такой прямо интонацией говорила! Например, когда соревновались, кто первый оденется и будет открывать дверь. Было у вас такое в садике?
Если бы я помнила!
СВЕТА: А мы соревновались. И когда я подходила к двери первой, она говорила: «Света, ты че, дурочка, не?».
И кто из вас чаще открывал дверь первой?
СВЕТА, гордо: Я! Была еще одна интересная ситуация… В садике же пластилин всегда один — черного цвета. Мы сидим, лепим всей группой. И у этой девочки откуда-то появляется такой зеленый, яркий пластилин. Она дала его своей подружке, а я у нее попросила, потому что не знала, чей он на самом деле. И девочка такая: «Света, ты че, это мой пластилин!». Я такая, нет, мне его твоя подруга дала. Она такая, нет, верни мне его. Я такая, нет, не верну (Смеется.). И она по моей поделке — раз кулаком! Я сообразила, поделочку к себе — и по ее вдарила тоже.
МИХАИЛ: Мама рассказывала: заходит в группу, одна ударила по одной поделке, другая по другой — и стоят плачут вдвоем.
Это детсадовская база! Света, получается, когда ты видишь несправедливость, ты обязательно будешь выступать против?
СВЕТА: О-о-о, да!
МИХАИЛ: Любит отстаивать свои права.
ДОРОГИЕ ПОДАРКИ, УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И РЫБАЛКА НА МИЛЛИОН
Сколько вам было лет, когда вы заработали свой первый миллион?
МИХАИЛ: На рингтонах — миллион за три месяца. А вот так чтобы сразу, единовременно, наверное, с «Трех богатырей»: мне пришел первый платеж 1 миллион 200 тысяч. 2011 год, мне было 24 года. Но миллион тогда и миллион сейчас — разные вещи. Это как сейчас мне бы пришло 4 миллиона.
СВЕТА: Свой я еще не заработала, но с каждого концерта папа выплачивает мне мою долю.
МИХАИЛ: Светуся уже близится к миллиону! Но если мы говорим в общем объеме, то, ко- нечно, уже давно. И не один.
СВЕТА (показывает на лежащий перед Михаилом iPhone): Вот. Это мой подарочек папе!
МИХАИЛ: Как только мы пришли к пониманию, что за каждый концерт и активность, которая оплачивается, приходит свой процент, Светуся сразу, буквально в течение месяца, накопила и подарила мне телефон.
СВЕТА: А на следующие заработанные деньги — конечно, придется немножечко подкопить, думаю, месяца 3-4 — хочу свозить семью на море куда-нибудь.
МИХАИЛ: (Смеется.) Уже так, да?! «Ну что, пап, едем? Ты это, не стесняйся, давай!» А мы такие скромные родители... Я вот подарил своим поездку на Мальдивы: мама и папа ни разу не были в таких местах. Съездили на рыбалку, поймали рыбу-дельфина — огромную, зеленую.
СВЕТА: Когда ее только поймал и кладешь на сушу, она начинает синеть.
МИХАИЛ: А еще тунца — 12 килограмм! Супер дорогая, но очень удачная рыбалка была. Нас сразу предупредили, что поймать что-то маловероятно, в ту неделю рыба плохо клевала. А в итоге прямо элитно получилось! Приехали на берег, с нами еще все пофотографировались. Видимо, действительно хороший улов. Я заядлый рыбак: ездил и в Мурманск, и в Астрахань, и в Норвегию. А на даче — на наше озеро, куда трудно добраться. Такое щучье, что каждая рыбалка — 6-8 щук!
«СИГМА БОЙ» И ВСАДНИКИ АПОКАЛИПСИСА
Феномен популярности «Сигма Боя» разбирают философы и филологи Европейского университета и «Вышки» — всё серьезно! «Сигма Бой учит нас разрешать себе наслаждаться поп-музыкой, ведь это та самая “непонятная” сущность, которая лежит в основе истории человека разумного»… А в чем он заключается, по твоему мнению?
СВЕТА: Песня «Сигма Бой» достаточно простая, с легким, читаемым смыслом, который на удивление не всем понятен до сих пор. О том, что мы с Машей Янковской настолько крутые, что даже сам Сигма Бой будет нас добиваться. Очень заедает наш танец. И конечно, слова, мелодия, русские народные мотивы.
Будет ли у лирической героини трека и Сигма Боя хэппи-энд?
СВЕТА: Возможно! Но надо прямо очень сильно постараться. (Загадочно улыбается.)
Ходит теория, что «Сигма Бой» — это третий всадник апокалипсиса после «Барабульки» и «Гламура»...
СВЕТА: (Смеется.) «Симпл димпл» не посчитали!
МИХАИЛ: Вообще, сначала был «Гламур», а уже потом «Барабулька»! И будто бы «Барабулька» не вышел за пределы России. Приятно, когда твой трек используют как мем, это дает ему дополнительную популярность.
Получается, мы можем не бояться, что ваш следующий релиз разверзнет небеса?
МИХАИЛ: (Все смеются.) Надо еще посмотреть, к чему приведет наш новый трек!
Кстати, а как дела со школой? При таком-то графике!
СВЕТА: Сейчас я перешла на домашнее обучение, потому что с ноября стало много концертов, интервью. Индивидуально хожу на эстрадный вокал, танцы и актерское мастерство.
Мечтаешь сыграть в фильме?
СВЕТА: Сейчас много приглашают на пробы. Возможно, скоро увидите меня в кино!
Какое кино тебе нравится?
СВЕТА: «Реальные упыри», я его раза четыре смотрела. Мы с папой фанаты кино, особенно ужасов.
Света, у твоего поколения есть маст-си-фильмы на хайпе? Как у моего «Сумерки».
СВЕТА: Они постоянно меняются: «Ужасающий 3», «Субстанция», «Слово пацана»... Я смотрела все из этого.
Сериалы смотришь запоем или ждешь каждую неделю новые серии?
СВЕТА: Смотрю не самые новые сериалы. Я фанат «Кухни» (наблюдаем мощный камбэк популярности этого сериала 2010-х, благодаря чему хайп вокруг Дмитрия Нагиева среди зумеров бьет рекорды. — Прим. ред.)! Пересмотрела все шесть сезонов уже раз пять. Без разницы же, какую серию смотреть. Когда кушаю, когда скучно — просто включаю «Кухню», она фоном играет. Самый лучший сериал!
Обожаю! У меня даже есть плейлист с мыслями Макса, без шуток! Финальный босс-вопрос: Шеф или Огузок?
СВЕТА: М-м-м, сложно... Шеф! Виктор Петрович. Усы.
Текст: ДАРЬЯ ГЛАДКИХ
Фото: ТАНЯ ЯНЧУРОВА
Стиль: КАРИНА КРАПИВА
Визаж и волосы: МАРИЯ ЕВСЕЕВА И МАРИЯ ШВЕЦ
Свет: АЛЕКСАНДР ОГУРЦОВ и МИХАИЛ ЛАНЦОВ (SKYPOINT)
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