Режиссер Антон Федоров снял для «Кино» клип в сеттинге выставки «Цой. Легенда»

Группа «Кино» выпустила клип на композицию «Разреши мне». Его снял в урбанистическом сеттинге «Севкабель порта» режиссер Антон Федоров («Петровы в гриппе» в Гоголь-центре, «Утиная охота» в БДТ, второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»).

Ролик сняли на выставке-блокбастере «Цой. Легенда» от продюсерской команды Planet 9. По сюжету, там героиня встречает молодого человека, похожего на Виктора Цоя. Как рассказывает режиссер и автор сценария, Антон Федоров: «Главной героине это все привидилось-причудилось в похмельном сне, поэтому все, что навевает музыка: юмор в сочетании с навязчивостью и даже с цепляющим негативом — это классное смешение эмоций в самой песне. Хотелось подчернуть: было или не было? Он или не он? Похож или не похож? Смешно это или грустно? Просто парень-уборщик или Цой? А, может, это собирательный образ какого-то друга? Мы придумали идею на границе этих состояний, игру реальности с нереальностью».

«Мне всегда было обидно, что “Кино” не было частью клиповой эмтиви-культуры. Текстовый и музыкальный материал у группы идеально подходит для того, чтобы рассказывать под него какие-то визуальные истории. И в песнях часто есть какое-то двойное дно, которое позволяет наполнять их новыми смыслами и давать новые трактовки сюжетам. Ну и так получилось, что мы были знакомы с Антоном, он когда-то снимался в клипе на мою песню, и я знал, что он фанат “Кино”. Я очень люблю сериал “Мир! Дружба! Жвачка!”. и давно хотел поработать с ним как с режиссером. Так что когда группа только начинала работать над новым альбомом, я уже знал, что хотел бы позвать его что-то снять на одну из песен», — прокомментировал продюсер группы Александр Цой.

18+