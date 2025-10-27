Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Хибла Герзмава выступит в Мариинском театре в рамках оперной премии «Онегин»

Президент премии выйдет на историческую сцену вместе с Элен Егиазарян, Лео Нуччи и другими звездами оперной сцены.

Собака.ru

29 ноября исторической сцене Мариинского театра состоится X юбилейная Торжественная церемония вручения Национальной оперной премии «Онегин». Помимо награждения, в программе вечера гала-концерт с участием ведущих оперных голосов России: сопрано Хиблы Герзмавы, Элен Егиазарян, меццо-сопрано Полины Шароваровой, тенора Кангуен Шайн Ли и баритона Вячеслава Васильева. Певцы выступят вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра. Специальным гостем события станет Лео Нуччи — итальянский баритон, известный ролями в операх Верди.

Ведущими церемонии выступят Сати Спивакова и Вадим Верник.

Национальная оперная премия «Онегин», учрежденная в 2016 году для объединения российского оперного сообщества, вручается в восьми основных номинациях, включая «Лучшая мужская/женская роль», «Дебют», «Состав» и главную — «Событие». Экспертный совет, в который входят критики, педагоги и известные исполнители, оценивает премьеры минувшего театрального сезона. Президентом премии с 2021 года является народная атристка России Хибла Герзмава.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: