Ильдар Абдразаков, Николай Луганский, Валерий Гергиев выступят на XXV зимнем фестивале «Площадь Искусств»

14 декабря в Большом зале в рамках Опера-гала прозвучат увертюры, арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов в исполнении сопрано Аиды Гарифуллиной, тенора Ивана Гынгазова и баритона Семена Антакова под аккомпанемент Академического симфонического оркестра филармонии. За пультом — дирижер Александр Соловьев.

15 декабря в Малом зале слушаем Моцарта, Крейслера, Дворжака, Сарасате, де Фалью, Бартока, Чайковского, Стравинского, Венявского, Брамса, Хачатуряна, Равеля и Баццини в исполнении скрипача Гайка Казазяна и пианиста Евгения Стародубцева.

16 декабря ожидается сразу два концерта. В Малом прозвучат 24 прелюдии и фуги Шостаковича, на следующий день музыкальная программа продолжится. За фортепиано — Петр Лаул. А в Большом зале — композиции Бетховена для скрипки, виолончели и фортепиано. За пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет. Солисты: скрипач Вадим Репин, виолончелист Александр Рамм и пианистка Екатерина Мечетина.