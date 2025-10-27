Ильдар Абдразаков, Николай Луганский, Валерий Гергиев выступят на XXV зимнем фестивале «Площадь Искусств»

Юбилейный музыкальный форум традиционно проводит уходящий год музыкальной программой.
С 13 по 25 декабря в Филармонии имени Шостаковича состоится XXV Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств». Программа юбилейных музыкальных смотров соберет главные имена российской сцены: пианистов-виртуозов Дениса Мацуева, Петра Лаула и Николая Луганского, известного баса Ильдара Абдразакова и многих других.
13 декабря цикл концертов откроет Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии под руководством дирижера Николая Алексеева. Солист Денис Мацуев исполнит Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Людвига Ван Бетховена и Четвертую симфонию Иоганнеса Брамса.
Валерий Гергиев
14 декабря в Большом зале в рамках Опера-гала прозвучат увертюры, арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов в исполнении сопрано Аиды Гарифуллиной, тенора Ивана Гынгазова и баритона Семена Антакова под аккомпанемент Академического симфонического оркестра филармонии. За пультом — дирижер Александр Соловьев.
15 декабря в Малом зале слушаем Моцарта, Крейслера, Дворжака, Сарасате, де Фалью, Бартока, Чайковского, Стравинского, Венявского, Брамса, Хачатуряна, Равеля и Баццини в исполнении скрипача Гайка Казазяна и пианиста Евгения Стародубцева.
16 декабря ожидается сразу два концерта. В Малом прозвучат 24 прелюдии и фуги Шостаковича, на следующий день музыкальная программа продолжится. За фортепиано — Петр Лаул. А в Большом зале — композиции Бетховена для скрипки, виолончели и фортепиано. За пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет. Солисты: скрипач Вадим Репин, виолончелист Александр Рамм и пианистка Екатерина Мечетина.
Ильдар Абдразаков
18 декабря в Малом зале выступит Концертный хор Санкт-Петербурга с программой произведений Щедрина, Свиридова и Пендерецкого. А в Большом прозвучит опера «Волшебная флейта» Моцарта в исполнении Симфонического оркестра и Хора Московского театра «Новая Опера» под управлением дирижера Филиппа Чижевского.
На следующий день, 19 декабря, на сцену Большого зала выйдет Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Концерт посвятили музыке Щедрина и Шостаковича.
В афише 20 декабря снова два концерта. На сцену Малого зала выйдут стипендиаты Фонда культурных инициатив маэстро Темирканова — выступят одаренные учащиеся Средней специальной музыкальной школы Петербургской консерватории. В Большом зале Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Александра Сладковского исполняет Увертюру к опере «Дон Жуан» Моцарта, Концерт для фортепиано с оркестром Бриттена с солистом Энджелом Вонгом и симфоническую поэму «Жизнь героя» Штрауса.
В воскресенье, 21 декабря, Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Димитриса Ботиниса исполняет концерт для виолончели с оркестром Дютийе с солистом Александром Раммом и Сюиту № 3 для оркестра Чайковского.
22 декабря в Малом зале Симфонический хор Свердловской филармонии под управлением Андрея Петренко представляет программу «Лунные сонеты русской и зарубежной музыки». А в Большом — бас Ильдар Абдразаков в сопровождении пианистки Мзии Бахтуридзе даст вокальный вечер. В программе произведения Листа, Шуберта, Равеля и Шостаковича.
23 декабря состоится показ музыкальной трагикомедии Александра Журбина «Биндюжник и король». Одновременно в Малом зале в пройдет вокальный вечер лауреатов конкурса Хиблы Герзмавы. Меццо-сопрано Полина Шароварова и баритон Станислав Ли в сопровождении Марка Ваза исполняют произведения Моцарта, Россини, Чайковского, Рахманинова, Мусоргского, Метнера, Кальмана, Оффенбаха и Монтсальватже. Вечер продолжится в Большом зале, где Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова под управлением Александра Лазарева исполнит Концерт для фортепиано с оркестром Грига и Симфонию № 11 Шостаковича. Солист — Николай Луганский.
Программа завершится 25 декабря в Большом зале, на сцену которого выйдут Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Николая Алексеева, Симфонический хор Свердловской филармонии и Петербургский Камерный хор. В фокусе вечера Вторая симфония Малера.
12+
